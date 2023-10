Aeroporto, Pastorelli: “Proietti versi i 250.000 euro, rallenta lo sviluppo dello scalo”

Per il consigliere leghista, la giunta "non è in grado di far fronte agli impegni presi"

“Il Comune di Assisi deve versare 250mila euro alla Sase, società di gestione dell’aeroporto San Francesco, i tentativi di nascondersi dietro ambiguità e tecnicismi sono vergognosi, è ora che il sindaco Stefania Proietti si assuma le sue responsabilità”. Così il capogruppo Lega Umbria Stefano Pastorelli, dopo che ieri il Comune ha inviato una nota con le dichiarazioni del sindaco, Stefania Proietti, secondo cui l’ente non è moroso né debitore nei confronti di Sase e ha delle giuste riserve su questa cifra da corrispondere.

“A quanto pare alla Proietti piacciono gli elicotteri con i quali sembra spostarsi tra gli stabilimenti di aziende private (il riferimento è al patto di amicizia tra Assisi e Galatina, ndr), ma non gli aerei – afferma Pastorelli – Il sindaco di Assisi sta facendo di tutto per giustificarsi della propria inerzia e nascondere all’opinione pubblica la palese incapacità nel mantenere gli impegni presi. Invece di contribuire al finanziamento del piano industriale 2022-24 dell’aeroporto umbro per la quota spettante del 4,6%, la Proietti cerca di confondere le acque per salvare la faccia agli occhi dei cittadini”.

“Un tentativo che fallisce miseramente di fronte alla realtà dei fatti. Chiaro a tutti che il Comune di Assisi non dispone della cifra necessaria a mantenere gli impegni, segno evidente del dilettantismo con il quale vengono gestite le risorse pubbliche del’Ente. Eppure abbiamo più volte ascoltato la Proietti vantarsi dei risultati ottenuti dalla città di Assisi in termini di turisti e visitatori. Peccato si dimentichi sempre di sottolineare che gran parte del successo è stato ottenuto solo grazie alle politiche promozionali messe in campo dalla Giunta Tesei e dalla gestione vincente dell’aeroporto San Francesco che sta macinando record di passeggeri e di voli, al punto che è risultato il terzo in Europa per crescita percentuale. Tutto questo non sembra interessare alla Proietti, la cui unica preoccupazione è perseguire interessi politici personali, con il rischio concreto di rallentare lo sviluppo dell’Aeroporto, creando un danno notevole a tutta la Regione Umbria. Un atteggiamento vergognoso che non ammette scusanti. La Proietti si assuma le sue responsabilità e provveda a saldare quanto prima il debito di 250mila euro con la Sase”.

