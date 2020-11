Mosaico Assisano, online l’episodio dedicato al centro storico (video)

Da domenica 8 novembre è in rete il primo episodio del “Mosaico assisano”, un video di 25 minuti che racconta, attraverso interviste, immagini e brevi commenti, alcuni aspetti della vita economica e sociale di oggi nel centro storico di Assisi. Prodotto dalla Commedia Harmonica e dall’Associazione L’Anemone, il filmato si intitola “ Casa e bottega in centro” proprio per sottolineare la particolare angolatura che del vivere il centro storico hanno alcuni titolari dei negozi di tradizione assisana.

Girato in un periodo di relativa stasi estiva del virus, questo primo “Mosaico Assisano” risente in ogni caso del particolarissimo momento storico che stiamo vivendo e che si è aggravato in questi ultimi giorni. Proprio però, nella particolare atmosfera attuale, il lungometraggio è un messaggio di speranza. Con le sue emozioni e la sua vivacità – che toccano in profondità il cuore di vecchi e nuovi abitanti di Assisi e di tutti gli appassionati della città sparsi per il mondo – il “Mosaico” invita a riflettere, a progettare e soprattutto a coltivare il bene straordinario della bellezza di Assisi. Gli autori del video sono Piermaurizio Della Porta, Paola Gualfetti, per la regia di Andrea Bencivenga.

“Il grande riscontro di consensi – 3.000 interazioni e 19.000 persone raggiunte – che il video (qui il link diretto) sta già avendo a soli dieci giorni dal suo ingresso nella rete – dichiarano gli autori – compensa il sacrificio della mancata presentazione pubblica in presenza ed è un enorme stimolo a lavorare sui prossimi episodi già programmati relativi all’intero territorio comunale”.