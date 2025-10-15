Nasce l’associazione Prospicio: nel ‘programma’ valorizzare il centro e le frazioni, dare risposte a giovani e anziani

Il 13 ottobre è avvenuta la registrazione ufficiale dell’ l’associazione culturale- politico “Prospicio” mentre il 16 settembre era stato sottoscritto da parte dei soci la sottoscrizione dell’atto costitutivo. L’associazione costituita vede la presenza, come soci fondatori, di alcuni che hanno contribuito, con idee e programmi, alla lista Stoppini sindaco e al risultato che ha permesso l’elezione di Valter Stoppini a sindaco di Assisi e all’elezione di N° 3 consiglieri nel consiglio comunale che rappresentano il gruppo di maggioranza in consiglio. Oltre al ruolo di consiglieri essi ricoprono il quello di Presidente del consiglio comunale (Annalisa Rossi), Andrea Bertolini il ruolo di presidente della commissione edilizia e Cristina Susta è membro della commissione sanità e ricopre il ruolo di capogruppo della lista Stoppini. L’associazione Prospicio è parte integrante di un progetto, innovativo, che vuole essere uno strumento di elaborazione e proposte, un supporto per i meno abbienti e fragili e una di voce al servizio dei cittadini.

Il progetto è articolato in:

– Un “Manifesto di valori fondanti” che individua quelli che sono i principi ispiratori del progetto e delle azioni;

– Un sito “Agorà, che raccoglie idee, suggerimenti, ma anche problematiche, e soprattutto quelle che riguardano la vita dei cittadini attraverso una specie di rapporto continuo e interattivo;

– Una Associazione “Prospicio che è la struttura che permette di dare forma organizzativa a idee e valori ponendosi come strumento e interlocutore dei cittadini e le istituzioni.

– Creazione di liste per la partecipazione alla vita pubblica al fine di contribuire al bene pubblico.

L’associazione che oggi è stata registrata e è ufficialmente costituita si è dotata di una segreteria con presidente Nazzareno Stazi.

Il programma dell’associazione si può così riassumere:

∙ Valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico di Assisi ponendo la città al centro di eventi di rilevanza nazionali e internazionali e di incontri e dibattiti su tematiche che attengono aspetti legati alla storia ma soprattutto alla modernità;

∙ Dare risposte ai giovani e alle loro esigenze e attese favorendo e stimolando la creazioni di imprese e occupazioni su vecchi mestieri e su quelli innovativi; ∙ Valorizzare il monte Subasio e il patrimonio ambientale con itinerari e percorsi organizzati, ma pure vecchie strade e sentieri;

∙ Creare percorsi pedonali di collegamento tra periferie e centro storico; ∙ Rivitalizzare e far rivivivere il centro storico di Assisi;

∙ Prevedere uno sviluppo urbanistico che tenga presente gli aspetti della sostenibilità ambientale e delle indicazioni dell’ONU e della Comunità Europea sulla diminuzione del consumo del suolo;

∙ Dare attenzione e centralità all’ambiente e alla sua salvaguardia;

∙ Dare risposte concrete alle necessità dei più fragili come i nostri anziani e le persone con disabilità;

∙ Porre attenzione al rapporto tra cittadino e amministrazione con il miglioramento della comunicazione;

∙ Porre attenzione agli aspetti legati a alla legalità

Pertanto il nome dell’associazione “Prospicio” – verbo latino che significa “guardare avanti”, vedere lontano, ma anche fare la guardia, stare in osservazione e, in senso più figurato, prevedere o essere previdente – definisce bene gli obiettivi e gli aspetti programmatici e valori dell’associazione. L’associazione vuole essere anche un supporto agli eletti nella lista Stoppini, collaborare con le altre liste e partiti e desidera portare avanti il programma concordato consapevole del ruolo fondamentale che i cittadini gli hanno assegnato. Infine Prospicio si pone e si propone di essere uno degli strumenti dei cittadini per istanze e problematiche anche attraverso il sito “Agorà” che verrà a breve messo a disposizione e pensa di rispondere anche a sollecitazioni provenienti da persone di altre aree vicine ad Assisi. L’associazione, attraverso i propri rappresentanti in consiglio e i propri mezzi, si propone di contribuire alla realizzazione e messa in pratica del programma e dall’altro di essere una sentinella e una voce dei cittadini elettori.

Foto di Edoardo Busti | via Unsplash

© Riproduzione riservata