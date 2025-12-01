Lutto per Stefania Proietti, mancata nella notte la mamma della presidente

Lutto per Stefania Proietti, mancata nella notte la mamma della presidente

Grave lutto per la presidente della Regione ed ex sindaca di Assisi: nella notte tra 30 novembre e 1 dicembre è venuta a mancare la madre di Stefania Proietti, la signora Bruna. A lanciare la notizia il Corriere dell’Umbria. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati da tutta la regione; alla presidente ed ex sindaca di Assisi e alla sua famiglia anche le condoglianze della nostra redazione.

“La Giunta regionale dell’Umbria insieme ai dipendenti – si legge in una nota – esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla Presidente della Regione, Stefania Proietti, colpita dalla grave perdita della mamma Bruna, venuta a mancare nel corso della notte. In questo momento di immenso dolore, gli assessori e l’intera istituzione regionale formulano le più sentite condoglianze alla Presidente e a tutti i familiari”. (maggiori informazioni nelle prossime ore)

