Lutto per Stefania Proietti, mancata nella notte la mamma della presidente

Grave lutto per la presidente della Regione ed ex sindaca di Assisi: nella notte tra 30 novembre e 1 dicembre è venuta a mancare la madre di Stefania Proietti, la signora Bruna. A lanciare la notizia il Corriere dell’Umbria. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati da tutta la regione; alla presidente ed ex sindaca di Assisi e alla sua famiglia anche le condoglianze della nostra redazione.

“La Giunta regionale dell’Umbria insieme ai dipendenti – si legge in una nota – esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla Presidente della Regione, Stefania Proietti, colpita dalla grave perdita della mamma Bruna, venuta a mancare nel corso della notte. In questo momento di immenso dolore, gli assessori e l’intera istituzione regionale formulano le più sentite condoglianze alla Presidente e a tutti i familiari”. (maggiori informazioni nelle prossime ore)

