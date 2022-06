Turismo, arriva un nuovo servizio: a Santa Maria degli Angeli apre l’infopoint

Servirà per dare informazioni e una prima accoglienza a turisti e pellegrini

Un nuovo servizio nel campo del turismo. L’amministrazione comunale ha dato disposizione per l’apertura, da sabato 2 luglio, di un ufficio informazioni e accoglienza turistica a Santa Maria degli Angeli.”Con questa decisione, il Comune risponde alla richiesta di tale servizio, sollecitata dagli operatori di settore, dai turisti e dagli stessi cittadini, in una frazione importante della città”, si legge in una nota.

Nel marzo del 2022, intervistato da AssisiNews, l’assessore Fabrizio Leggio aveva sottolineato la carenza di punti informazioni. “Stiamo cercando di investire sulle infrastrutture: ad esempio ad Assisi c’è un solo punto informazioni, ma quando il turista arrivato in piazza ha già trovato tutte le informazioni che servono. Stiamo cercando di ottenere risorse, e di lanciare un sistema di totem a tutti i punti di approdo, parcheggi e stazione ferroviaria. Lo presenteremo a breve e sarà anche scaricabile su app. Stiamo chiudendo il bilancio e definendo le risorse: ma il momento è difficile, basti pensare al rincaro delle bollette che toglierà sicuramente risorse”. (Continua dopo il video)

Sabato aprirà quindi il nuovo info point che si trova al Palazzetto del Capitano del Perdono (locale accanto al DigiPass), e sarà gestito da Opera Laboratori Fiorentini, la stessa azienda che ha in concessione l’ufficio informazioni e accoglienza turistica di Piazza del Comune e i musei comunali di Assisi. Il nuovo info point sarà aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 17, e lavorerà in sinergia con l’altro ufficio informazioni del centro perché Assisi e Santa Maria sono da considerarsi, anche operativamente, una sola destinazione turistica. L’inaugurazione del punto di informazioni avrà luogo alle 10 alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle associazioni del territorio.

Il nuovo ufficio del turismo di Santa Maria garantirà gli stessi servizi ai turisti di quelli del punto informazioni di Piazza del Comune, compresi gli operatori plurilingue ed esperti di materie turistiche già operativi in Assisi Centro. “Con questa apertura – conclude la nota – il Comune intende valorizzare e mettere al centro dell’attenzione turistica anche Santa Maria degli Angeli dotandola di un ufficio turistico sempre aperto”.

