Parte tutto da qui – Naturalmente, al via gli incontri d’arte della Pro loco di Petrignano

Parte tutto da qui – Naturalmente è il titolo della stagione di incontri d’arte organizzati dalla Pro loco di Petrignano di Assisi. “Ricominciano gli incontri d’arte organizzati dal team Parte tutto da qui nell’ambito della Pro loco di Petrignano. Gli appuntamenti di quest’anno (in scena il 14 e 27 marzo, del 17 aprile e del 14 e 29 maggio) saranno focalizzati su ciò che oggi suscita allo stesso tempo speranze e preoccupazioni per il futuro: l’ambiente. Si propone allora un viaggio tra artisti e movimenti artistici che hanno fatto della natura, nei più differenti modi, il soggetto delle loro opere”, si legge in una nota.

Come anticipa la Pro loco di Petrignano, “Si avrà modo di conoscere e gustare con gli occhi le immagini del romanticismo pittorico europeo, i colori e le vite dei più celebri impressionisti, l’arte dei preraffaelliti e i principi del design moderno, le forme futuriste con l’incessante sete di progresso dei primi decenni del Novecento e, infine, lo studio sui materiali dell’arte informale di Alberto Burri. Cinque aziende del territorio (Fomap, Ciam, Nuova Linea, Borgo Antichi Orti e Fratelli Baldini srl) apriranno i loro spazi al pubblico e avranno modo di condividere i loro sforzi e gli intenti futuri per la salvaguardia dell’ambiente”.

Gli appuntamenti si caratterizzeranno per una narrazione a più voci a cura di Giulia Bertuccioli, Nicolò Cerasa, Valentina Fabbri e Michelangelo Matilli. Sarà inoltre preziosa la collaborazione del Coro Aurora di Bastia Umbra e di Massimiliano Dragoni. La condivisione della bellezza potrebbe già di per sé costituire una risposta, seppure parziale, alle necessità dell’oggi, ma questa stagione d’incontri si distinguerà dalle passate anche per un apporto ‘materiale’ ai luoghi che viviamo. “In questo senso Parte tutto da qui e la Pro loco di Petrignano – conclude la nota – si impegneranno, con l’aiuto dei cittadini e insieme ad altre associazioni e aziende, a mettere a dimora degli alberi in una o più zone adibite a verde. Piantare un albero oggi è un augurio per un domani più bello, visto che, ancora una volta: Parte tutto da qui – naturalmente”.