Passeggiando per Assisi, grande successo per l’appuntamento del Circolo Subasio (foto)

Grande successo per Passeggiando per Assisi, uno degli incontri della stagione 2022-2023 del Circolo del Subasio diretto dall’avvocato Gino Costanzi. Ieri, sabato 12 novembre alle ore 17,30 presso la Sala della Conciliazione di Assisi, il dottor Giuseppe Di Biagio ha trattato di storie, aneddoti e curiosità sulla città di Assisi. Luoghi noti e meno noti, ma anche personaggi famosi e non, con la conoscenza che solo un amante e appassionato di Assisi può avere. Gremita la Sala della Conciliazione, piena di cittadini e curiosi. Presente, fra gli altri, la nipote di Valentin Müller, medico dell’esercito tedesco direttore degli ospedali di Assisi che durante la seconda guerra mondiale fu trasformata in città ospedaliera. Salvò Assisi dai bombardamenti, fu l’ultimo ad abbandonare la città prima dell’arrivo degli alleati.

In Passeggiando per Assisi sono stati ricordati vari personaggi assisani fra cui Ruggero Bonghi, ministro della pubblica istruzione che inaugurò il Convitto il 4 ottobre del 1875 nel Convento di San Francesco. Altro personaggio importante fu Giuseppe Aromatari, medico a Venezia che curò i Dogi e scrisse sulla idrofobia. Giuseppe Meccoli, era un pasticcere che andò nel 1889 alla esposizione universale a Parigi, il cui emblema era la Tour Eiffel, tornò ad Assisi e se la fece costruire sopra al terrazzino di casa sua. I presenti stupiti dai tanti racconti. Il dottor Di Biagio ha ricordato la fiera di Pasqua Rosa o delle Campanelle a San Pietro, oltre alla colonia agricola che i monaci benedettini avevano aperto a San Masseo. Tante altre storie, fra cui gli Ebrei in Assisi presenti in città dal 1305 al 1487, esercitavano la professione di medici e sovvenzionavano con denaro i bisognosi. Nel 1900 a Piazza Nuova nacque il velodromo, richiesto dal club dei velocipedisti assisani. Poi il gioco importante al tempo della ruzzola che veniva fatto prima a via San Paolo e poi trasferito fuori Porta Nuova. Un racconto che ha toccato molti luoghi cittadini, partendo dall’anticha Villa Gualdi fino a concludere il giro della città in Piazza del Comune. Emozione e tanti applausi.

In precedenza il Circolo del Subasio aveva dedicato una retrospettiva a Sergio Ceccarani. L’evento rientrava sempre all’interno de “Gli incontri del Subasio”. In quel caso erano presenti all’inaugurazione della retrospettiva la compagna dell’artista, il sindaco di Assisi Stefania Proietti, il critico d’arte e professore Giovanni Zavarella, l’avvocato Gino Costanzi, numerose autorità civili e religiose e tanti cittadini.

FOTO © Mauro Berti-Gruppo Editoriale Assisi News

