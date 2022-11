Pro loco di Torchiagina in festa per i suoi primi 50 anni (foto)

(AssisiNews continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio al cinquantesimo anniversario della Pro loco di Torchiagina)

Un intero paese in festa per la sua principale associazione. La Pro loco di Torchiagina ha festeggiato oggi, domenica 13 novembre 2022, i suoi primi 50 anni. La giornata si è aperta con un’auto-moto raduno statico a cura dell’Automotoclub storico assisano, realizzato in piazza Domenico Siena in collaborazione con Abarth Terni e l’associazione Amici di Simone, a seguire la santa messa presso la chiesa di San Carlo a Torchiagina e l’intitolazione dei giardini della frazione ad Aldo Lazzari. Nel corso della mattinata l’associazione presieduta da Leonardo Bertolini ha voluto ricordare anche i soci fondatori nel frattempo scomparsi. A consegnare le pergamene, il vicesindaco Valter Stoppini, che vive appunto nella frazione assisana.

Prima della conviviale, nella sede della Pro loco di Torchiagina inaugurata poco più di un anno fa, lo svelamento della mattonella a cura dell’artista Lamberto Pannacci per festeggiare i 50 anni con il saluto istituzionale del sindaco Stefania Proietti. A chiudere la giornata appunto il pranzo di festeggiamento con l’intrattenimento musicale a cura di GPB.

FOTO © Mauro Berti-Gruppo Editoriale Assisi News

