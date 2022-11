Automobilisti indisciplinati, controlli e sanzioni dei carabinieri

Da Assisi a Valfabbrica passando per Torgiano, diverse multe per i conducenti non in regola

Nell’ultima settimana sono stati intensificati i servizi preventivi e di controllo alla circolazione stradale da parte dei Carabinieri della Compagnia di Assisi, che hanno fermato più di 500 persone e quasi 350 veicoli tra Assisi, Bastia Umbra, Torgiano, Bettona, Cannara e Valfabbrica.

Tali servizi, svolti principalmente in orario serale e notturno per garantire un efficace contrasto ai reati predatori nel territorio, hanno consentito altresì di elevare numerose sanzioni amministrative nei confronti di automobilisti non in regola.

Tra Santa Maria degli Angeli e Petrignano d’Assisi tre conducenti sono stati sanzionati perché circolavano senza la prevista revisione periodica del proprio veicolo. Stessa sorte è toccata ad altre tre persone controllate a Bastia Umbra, mentre a Ospedalicchio i Carabinieri hanno fermato una donna che aveva appena effettuato un pericoloso sorpasso in prossimità di un incrocio: le è stata ritirata la patente e ed elevato un verbale di 167 euro.

A Torgiano invece i militari della locale stazione hanno multato tre automobilisti che circolavano senza portare con sé la documentazione obbligatoria, tra cui il libretto di circolazione e la patente.

Infine, un uomo di origine extracomunitaria ma residente da oltre un anno nell’assisano, è stato fermato a bordo di un’auto immatricolata all’estero, che gli è stata sequestrata. L’uomo dovrà pagare una multa di oltre 250 euro e provvedere alla nuova immatricolazione del mezzo.

© Riproduzione riservata