Pincio, la stagione estiva si chiude con una grande festa

Si chiuderà il 4 ottobre con una grande festa la stagione estiva del chiosco del Pincio, riaperto nei mesi scorsi grazie all’associazione Next che aveva chiesto di poter gestire l’area ristoro della struttura. Un passaggio fondamentale per un’ulteriore rinascita del parco che ha incontrato – nonostante le problematiche del parcheggio Matteotti – un ottimo riscontro di pubblico. La concessione ha permesso di riaprire i servizi base, come bar e bagni, essenziali per visitatori ed eventi socio culturali organizzati anche da altre associazioni del territorio.

L’appuntamento con la chiusura del chiosco del Pincio è in programma il 4 ottobre, giorno di san Francesco, dalle 18 a notte. “Chiuderemo in bellezza – le parole degli organizzatori – e dopo il successo di Giugno torna Assisi Revival, con la possibilità di mangiare pasta e panini.

Questa volta potrai anche mangiare la pasta e i panini. La musica sarà a cura dei dj Franco B, Cap, Andrea Vallesi e Giovanni Moretti”. Ora la speranza è che – grazie anche al lavoro di un comitato civico e dell’amministrazione comunale – si possa pensare anche alla parte sommitale che è tuttora impraticabile, il laghetto che era elemento caratterizzante non esiste più, anche grazie all’ottimo risultato raggiunto – primo in Umbria – nell’edizione 2025 dei Luoghi del Cuore de il FAI. Nei mesi scorsi Angelo Vedovelli, portavoce del Comitato civico per il Pincio, aveva anticipato che era allo studio un progetto per il recupero del laghetto da sottoporre a enti pubblici e sostenitori privati interessati alla tutela dei luoghi. Per rimanere sempre aggiornati sulle attività del Pincio è possibile inoltre seguire la pagina del parco attiva su Instagram. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

