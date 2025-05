Premio Franco Aristei 2025, scuole e studenti sostengono la donazione: i vincitori (foto)

La comunità scolastica assisiate ha risposto con entusiasmo e partecipazione al Premio Franco Aristei 2025. Venerdì 23 maggio, nella splendida cornice del Palazzo di Monte Frumentario, si è svolta l’undicesima edizione del riconoscimento che ha come slogan ‘Dona con il cuore, donare il sangue è naturale’, promosso dall’Avis comunale di Assisi.

L’iniziativa, che coinvolge tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune, ha messo al centro il valore universale del dono, trasformando un gesto semplice ma fondamentale – come quello della donazione di sangue – in una lezione di cittadinanza attiva e consapevole. A salutare i presenti il presidente dell’Avis di Assisi Gianmatteo Costa il quale ha ribadito con forza che “impegnarsi nel mondo della solidarietà è un dovere”. Nel corso della mattinata sono stati letti anche i saluti del presidente regionale dell’Avis Enrico Marconi.

“La partecipazione a questo concorso – ha sostenuto Marconi – è il segno che le nuove generazioni sono pronte ad accogliere e diffondere i valori della solidarietà, della responsabilità civile e dell’impegno verso altri”. Per Cynthia Aristei “la donazione rappresenta la crescita di ogni persona consapevole di salvare vite umane”. Costanza Sforna che negli anni passati ha partecipato al concorso ed ora è una donatrice ha ricordato l’importanza di “ questo piccolo, grande gesto”. Come consuetudine è stato nominato l’ ambasciatore dell’Avis di Assisi che ha il compito di portare avanti per quest’anno il messaggio che “donare il sangue è naturale” tra i loro coetanei: per quest’anno è stata scelta la studentessa Anna Chiara.

Questi i vincitori del Premio Franco Aristei 2025: Scuola primaria (classi quinte), primo posto Classe V A, scuola Sant’Antonio – IC Assisi 1; e secondo posto Classe V A, scuola Giovanni XXIII – IC Assisi 2. Scuola secondaria di primo grado (classi terze), primo posto Classe III A, scuola Alessi – IC Assisi; secondo posto Classe III C – Convitto Nazionale. Istituti superiori, primo posto Classe IV D – Liceo Scientifico di Assisi; secondo posto Classe IV F – Liceo Scientifico di Assisi. Il Premio, Franco Aristei, continua a essere un faro per le nuove generazioni. Un gesto che salva una vita – come quello della donazione – si impara fin da piccoli: con il cuore, con l’esempio, con la scuola.

