Santuario della Spogliazione in festa per l’ottavo compleanno: il programma del 25 maggio

“#Nulladiproprio. Per un mondo pieno di speranza e misericordia” è il titolo dell’ottavo anniversario del Santuario della Spogliazione, istituito con decreto vescovile il 20 maggio del 2017. La cerimonia celebrativa si svolgerà domenica 25 maggio con la santa messa delle ore 9,30 presieduta da monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno. A seguire alle ore 11 la solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta dal ministro generale dei frati minori Cappuccini, fra Roberto Genuin.

Subito dopo, a partire dalle ore 12, avrà inizio la cerimonia di annuncio e consegna del Premio internazionale Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per un’economia della fraternità, a cui prenderanno parte oltre al vescovo e a fra Genuin, anche la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti e l’imprenditore Brunello Cucinelli, fondatore dell’omonima maison di moda di Solomeo che ha realizzato il foulard della spogliazione. Ammonta a 165mila euro la somma distribuita dal 2022 ad oggi grazie al “Premio internazionale Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità” giunto alla sua quinta edizione, che sarà assegnato domenica 25 maggio alle ore 12 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione nel corso dell’ottavo anniversario del Santuario sul tema “#Nulladiproprio. Per un mondo pieno di speranza e misericordia”. “La bellezza di questo Premio – sottolinea monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno – è di sostenere progetti nuovi, brillanti e innovativi che nascono dal basso tra persone che condividono un’idea e mettono insieme i loro talenti e in questo vengono aiutati da imprenditori affermati che credono che una nuova economia, più umana, solidale e fraterna possa esistere. I ricchi che aiutano i più poveri ma non in modo assistenzialista ma di incoraggiamento e di avviamento al capitale della fraternità”.

Quest’anno la segreteria del Premio ha ricevuto un numero record di 60 progetti, in cinque lingue (inglese, italiano, francese, portoghese e spagnolo) da 30 nazioni e 4 continenti. Da notare l’incremento del numero di progetti provenienti da Paesi che non avevano mai partecipato, spesso poveri e devastati dalla guerra. Nelle edizioni passate il premio, che consiste in un assegno di 50mila euro frutto delle donazioni di benefattori italiani e stranieri, nel foulard di Cucinelli con l’immagine della spogliazione di San Francesco e un’icona con il logo e simbolo del Premio, è stato assegnato all’Istituto Serafico, a un progetto delle Filippine, a uno realizzato in Ciad e l’anno scorso a un’iniziativa imprenditoriale nata in Amazzonia. Privilegiati i progetti che nascono dal basso, in un clima di fraternità tra soggetti giovani e vulnerabili che, pur avendo capacità, carismi e capacità imprenditoriali, necessitano del sostegno economico di avviamento. La festa del Santuario della Spogliazione è organizzata dalla Fondazione diocesana Assisi Santuario della Spogliazione, con la diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo. Info e dirette su www.assisisantuariospogliazione.it • www.diocesiassisi.it e sui canali social della Diocesi e del Santuario.

