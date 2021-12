I Priori Serventi 2019 donano due panchine a Santa Maria (foto)

Inaugurazione e benedizione avvenute in via Los Angeles alla presenza di istituzioni ed autorità

“Si può essere Priori per sempre“. Sembra uno slogan ed invece è la vera mission che scaturisce dall’iniziativa dei Priori Serventi 2019, che a distanza di tempo oggi, domenica 12 dicembre 2021, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, hanno inaugurato due panchine in marmo vicino all’edicola di Sant’Antonio Abate in via Los Angeles a Santa Maria degli Angeli.

La cerimonia diretta dal presidente dell’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate Giovanni Granato, ha visto i momenti salienti nella benedizione delle panchine da parte del parroco e nelle parole del presidente dei Priori Serventi 2019 Pietro Ronca, che ha spiegato “come è nato il progetto e l’idea di questa donazione alla cittadina di Santa Maria degli Angeli e di cosa significhi la vera mission della festa tra beneficenza e servizio al Santo Patrono, al territorio e alla sua comunità”. Presente il prof. Giovanni Zavarella, che ha idealizzato il significato intrinseco di questa di azione ricordando “che fare per gli altri è il significato più alto e nobile di un pensiero umano”.

Sono seguiti i saluti dell’amministrazione comunale con le parole della presidente del consiglio comunale Donatella Casciarri e del consigliere comunale Marylena Massini. Durante la cerimonia anche le parole di Antonio Russo, vicepresidente dell’Associazione dei Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate, che ha ricordato “quanto sia stato bello e convincente creare a suo tempo il progetto insieme al presidente Ronca e ai Priori Serventi 2019”. La manifestazione si è conclusa alla presenza di tanti Priori convenuti sia dell’Associazione dei Priori emeriti che dei Priori Serventi 2022 capitanati dal presidente Moreno Fortini. Presenti i Priori Serventi 2019 stessi che hanno donato: Alessio Abbati, Pietro Tosti, Paolo Sorbelli, Elia Moccaldo, Diego Mendez e Pietro Ronca.

