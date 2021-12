Umami Beer, un fine settimana tra vino vs birra e Il Brunch

Poco prima delle vacanze natalizie Umami Beer propone il brunch e “vino vs birra”, una sfida, quest’ultima, che sarà impreziosita, oltre che da piatti, calici e pinte gustosi, anche dal commento sull’abbinamento fatto da esperti. “Un mini corso dì degustazione e abbinamenti da non perdere!”, fanno sapere dal locale di Santa Maria degli Angeli.

Le due iniziative si terranno sabato 18 e domenica 19, sempre alle 12.30. Sabato, Vino vs Birra con pancakes, zucca, cipolla caramellata, speck croccante; vellutata di zucca, castagne, caprino; picanha con patate arrosto; cheesecake con frutti di bosco. Domenica per il brunch, English breakfast con pancakes alle castagne, club sandwich, bagel, Caesar’s salad; pancakes al cocco, waffle, cheesecake, strudel e brownie. Per info e prenotazioni, 392-2043500.

Umami Beer, in Via Los Angeles 145, a Santa Maria degli Angeli, è uno degli sponsor di AssisiNews e AssisiEventi ed è un ristorante bistrot non convenzionale. “Selezioniamo le migliori materie prime, principalmente a ‘chilometro zero’ – si legge nella pagina Facebook – trasformandole in sfiziosi antipasti, secondi gustosi e dolci prelibati. Gli hamburger, di diverse tipologie di carni, vegetariani o vegani e le nostre polpette sono i nostri indiscussi cavalli di battaglia ma non puoi perderti i taglieri e le tagliate, rivisitate sempre secondo la stagionalità. Tutti i nostri piatti sono accompagnati da birra artigianale. Disponiamo di 9 spine e di circa 70 etichette in bottiglia in continua rotazione selezionate tra i migliori piccoli produttori artigianali locali, italiani ed esteri. La nostra carta dei vini include circa 50 etichette selezionate con la stessa cura”. Ulteriori informazioni a [email protected] / www.umamibeer.it.

(Umami Beer è uno degli sponsor di AssisiNews e AssisiEventi)

© Riproduzione riservata