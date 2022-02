La Pro loco di Santa Maria degli Angeli incontra l’assessore Leggio

La Pro loco di Santa Maria degli Angeli, “sempre attenta ai problemi della frazione e con spirito critico ma allo stesso tempo costruttivo e propositivo”, ha deciso di tenere una serie di incontri tra il direttivo ed i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Assisi “in attesa che (si spera quanto prima) si possa indire un’assemblea, con intervento di tutti i cittadini , per focalizzare tutti gli argomenti d’ interesse generale”. Lo si legge in una nota dell’associazione.

“Nel redigere il calendario non si è tenuto conto di priorità o precedenze di sorta ma solo della disponibilità dei vari soggetti istituzionali che di volta in volta verranno ad esporre programmi ed ascoltare critiche, suggerimenti, proposte ed anche consensi , se si riterrà opportuno e di sprone ad iniziative condivise. L’unica eccezione per quanto riguarda il calendario è l’incontro con la sindaca – segnala la Pro loco di Santa Maria degli Angeli – per il quale, oltre a decidere la data compatibilmente con i suoi innumerevoli impegni, si prevede di farlo in chiusura per fare la sintesi dei programmi ed avere indicazioni piuttosto precise sui tempi della loro realizzazione. Non volevamo perdere tempo ed abbiamo pertanto provveduto ad incontrare , domenica 30 gennaio, l’assessore al turismo Fabrizio Leggio, del quale oltre ad elogiare la disponibilità abbiamo con piacere evidenziato anche la puntualità”.

Con l’assessore Leggio – rivela la Pro loco di Santa Maria degli Angeli – “abbiamo affrontato, discusso e dibattuto ampiamente sulle problematiche di sua diretta competenza con un occhio particolare a : miglioramento offerta turistica, ufficio informazioni, servizi pubblici, Natale 2021 (consuntivo ), progetto Natale 2022, programma attività del periodo estivo, collegamenti ferroviari e aeroportuali con i relativi problemi logistici e strutturali, con ‘puntate’ che esulando dal proprio terreno di competenza l’assessore, pur rispondendo, ha correttamente rinviato gli approfondimenti agli incontri con i colleghi della giunta. Il dibattito scaturito ha comunque chiarito tutte le zone di criticità emerse nel recente passato ed ha gettato le basi per una proficua e fattiva collaborazione futura”.

Il prossimo incontro , previsto per domenica 13 febbraio, vedrà la presenza dell’assessore Massimo Paggi: “Essendo l’unico ‘angelano’ facente parte della giunta – conclude la nota della Pro loco di Santa Maria degli Angeli – non si potrà esimere dall’affrontare, oltre alle problematiche del suo assessorato , quelli dell’intera frazione”.

