Avis Assisi e Rotaract insieme per promuovere la donazione

Il 29 gennaio 22 i componenti del Rotaract Club Assisi sono passati dalle parole ai fatti in favore della sensibilizzazione alla donazione di sangue. “Un nobile esempio fornito da questi giovani ragazze e ragazzi – segnala l’Avis Assisi – che in prima persona si sono attivati mediante una donazione ‘cumulativa’ presso il centro di raccolta sangue dell’Ospedale di Assisi ricevendo sul posto il saluto ed un sincero ringraziamento della Dott.ssa Cecilia Montefusco Dirigente medico della Direzione Sanitaria del nosocomio assisiate”.

L’accordo fondante la sinergia tra il RotaractClub Assisi e l’Avis Assisi “Franco Aristei” odv è stato idealmente firmato dal Presidente Rotaract Giovanni Del Bianco e dal Presidente dell’Avis di Assisi, Avv. Gianmatteo Costa, alla presenza della Presidente Rotary Club Assisi, Giglietti Carla, in occasione della XIIIa Edizione della conviviale “Castagnata”, evento storico del Rotaract club Assisi svoltasi in data 27 novembre 21. Per il corrente anno sociale infatti “Una Goccia in Più” è un service distrettuale divulgativo del distretto Rotaract 2090 a cui il Club di Assisi ha voluto aderire con entusiasmo. E le intenzioni si sono tramutate in concreta azione.

Le due associazioni assisiate così, insieme, intraprendono un comune percorso in un momento in cui le energie positive sono tenute a tentare di fare la differenza. Da Avis Assisi ricordano come “i locali USL adibiti ad Unità Raccolta Sangue presso l’Ospedale di Assisi siano sicuri; le prenotazioni (oramai obbligatorie) permettono agevolmente un accesso controllato (solamente con mascherina) per le donazioni dalle 7,45 alle 10,20 di mattina di ogni giovedì e venerdì nonchè dell’ultimo sabato del mese.

Coloro che vorranno continuare od intraprendere nell’anno 2022 il proprio cammino da donatore, oppure vogliano solo avere informazioni, possono rivolgersi: alla sede Avis di Assisi – Piazza Chiesa nuova n.9 – 06081 Assisi; il martedì, il giovedì ed il sabato pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 e la mattina del giovedì e del sabato dalle 9,00 alle 12,00. Oppure, stessi giorni ed orari, al numero di telefono fisso: 075.812025 e al cellulare 353.4313217 (anche WhatsApp) e alla email: [email protected] Agli stessi recapiti si può facilmente prenotare la propria donazione (via whatsapp od email è sufficiente indicare nome, cognome, data ed orario prescelti).

