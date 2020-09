Protezione civile di Assisi, 19 volontari premiati il 2 ottobre

Venerdì prossimo 2 ottobre 2020, alle ore 18, nella Sala della Conciliazione in Piazza del Comune ad Assisi, l’amministrazione comunale della città serafica e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli conferiranno un encomio ai 19 volontari del gruppo comunale di Protezione civile di Assisi che si sono distinti nel periodo di emergenza Covid-19.

Le motivazioni del riconoscimento – si legge in una nota del Comune – stanno “nello spirito di servizio, nel senso del dovere e nella collaborazione costante che i volontari della Protezione civile di Assisi hanno sempre dimostrato sul campo con grande disponibilità e passione”. “In particolare – ricorda ancora il Comune – il gruppo Prociv si è messo a completa disposizione dell’amministrazione comunale durante la pandemia, specificatamente nell’assistenza alla popolazione e in particolare alle categorie più fragili e deboli”.

Il programma dell’evento del 2 ottobre 2020 prevede il saluto del sindaco, Stefania Proietti, la testimonianza di un volontario e l’intervento del responsabile della Prociv nazionale Angelo Borrelli. A seguire la consegna degli attestati di encomio ai volontari.

Nel periodo del Coronavirus, la Protezione Civile è stata vicina ai nonni della città serafica, ma anche a tutte le persone che in quel momento difficilissimo hanno avuto bisogno di un aiuto concreto. Il Comune aveva attivato lo sportello telefonico con l’obiettivo di fornire servizi di prossimità alle persone anziane che non possono contare su altre tipologie di assistenza. “Dal 12 marzo di chiamate ne arrivano tante, tutti i giorni, e sono le più disparate. Non solo dagli anziani che non hanno il sostegno dei propri cari e sono obbligati a restare a casa in seguito alle misure di contenimento della diffusione del coronavirus disposte a livello nazionale, ma anche da persone e famiglie che per motivi oggettivi non possono muoversi e necessitano di aiuto”, si leggeva in una nota diffusa in quel periodo.