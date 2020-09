Aucc onlus e Villa Salus insieme per la giornata Neo Amico Mio 2020

Aucc onlus e Villa Salus insieme per la giornata di Neo Amico Mio 2020. “Si è svolta la prima giornata di Neo Amico Mio dopo il lockdown. Neo Amico Mio è tornato a Bastia Umbra, città da cui tutto è iniziato oltre otto anni fa. All’interno della confortevole Villa Salus – si legge in una nota di Aucc onlus – sono state visitate 66 persone in piena sicurezza”.

“I nostri dermatologi – proseguono da Aucc onlus – hanno trovato 1 melanoma e 1 basalioma e circa 20 nei atipici. Hanno collaborato alla realizzazione della giornata i nostri volontari: Anna, Walter, Titty e Mariateresa, i quali si sono occupati dell’accoglienza e della segreteria ma con una responsabilità in più: gestire le procedure anti-Covid. Quindi misurazione della temperatura, igienizzazione del materiale di segreteria e gestione del flusso delle persone per evitare affollamento”.

Infine i ringraziamenti da parte di Aucc onlus Ai volontari e allo staff di Villa Salus Bastia Umbra: “Ringraziamo di cuore i nostri volontari per il grande senso di responsabilità con cui hanno operato e ringraziamo di cuore la dottoressa Chiara Franceschini e il dottor Giulio Franceschini per aver donato come sempre la loro professionalità in nome della Prevenzione del melanoma! Neo Amico Mio – progetto di prevenzione dermatologica va avanti!”.

(Villa Salus è uno degli sponsor sostenitori di AssisiNews e AssisiSport)