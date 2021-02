Radiografo da corsia per l’ospedale di Assisi, il sogno del Rotary è realtà

Consegnato venerdì il radiografo da corsia per l’ospedale di Assisi, acquistato dal Rotary di Assisi e dalla rete di associazioni che è venuta a costituirsi attorno al club assisiate che, dopo essere riuscito ad aggiudicarsi una sovvenzione della Rotary Foundation del valore di 15.000 dollari, integrata da 8.500 dollari messi a disposizione dal Distretto Rotary 2090, ha chiamato a raccolta cittadini e associazioni per trovare i circa 7.500 euro mancanti. Per questo era stata lanciata una “Assisi Virtual Marathon”, maratona solidale in grado di raccogliere contributi da privati. Un format che ora sarà confermato a vantaggio di altre realtà territoriali che hanno bisogno di aiuto, come la casa di riposo “Andrea Rossi” che nei giorni scorsi ha lanciato l’allarme per la precaria situazione economica.

Per contribuire al potenziamento di un ospedale che ha dimostrato di essere pronto ed efficace nella gestione dei flussi di pazienti provenienti da tutta la regione e di primi accessi legati all’emergenza Covid 19 e acquistare il radiografo da corsia, si sono mossi il Coro Polifonico “Città di Bastia”, Cantori di Assisi, Associazione A.N.N.A., Club Ali Subasio, Scuola Infanzia “Pascoli”, Punto Rosa, Casa Chiara, Eirene Perlapace, ANGSA Umbria Onlus, Simedet e “Il Giunco” si sono unite attorno al Rotary, donando, insieme a molti privati (tra cui le redazioni di AssisiNews e AssisiSport), la quota che mancava per finalizzare il progetto. Lo scorso anno, a maggio, il Club (aiutato da molti cittadini che hanno assicurato il loro contributo attraverso una piattaforma di crowdfunding) era riuscito ad acquistare un ventilatore polmonare non invasivo e a contribuire all’acquisizione di un elettrocardiografo.Sempre all’ospedale di Assisi era stata consegnata una fornitura di mascherine FFP2.

All’ospedale di Assisi era arrivato un pianoforte, sistemato nell’androne del reparto di medicina per una stagione concertistica poi stoppata dalla pandemia. Il legame tra il Rotary Club e l’ospedale cittadino si è ulteriormente consolidato attraverso il conferimento al personale sanitario del “Premio Ideale Rotariano 2020”, dedicato all’impegno di persone che, in linea con il motto del Rotary, sono pronte a servire “al di sopra di ogni interesse personale”. “L’impegno del Club sul territorio prosegue, nonostante i rallentamenti dovuti alla pandemia: è in arrivo – si legge in una nota dell’associazione presieduta da Fabrizio Menesto, – il quinto e ultimo defibrillatore del progetto pluriennale ‘Assisi cardioprotetta’, orientato all’implementazione di postazioni DAE nei punti più frequentati della città (in piazza a Santa Maria degli Angeli, a Santa Chiara, alla Rocca Maggiore, sul sagrato della cattedrale di San Rufino e, quest’ultimo, in zona San Pietro)”.