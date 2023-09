Rifiuti, a Santa Maria bottiglie, cartacce e pure delle scarpe (foto)

Ci sono anche un paio di scarpe tra i casi più eclatanti di rifiuti che vengono lasciata in giro per tutto il territorio assisano. Nello specifico i rifiuti sono stati lasciati a due passi dalle scuole elementari di Santa Maria degli Angeli, la Giovanni XXIII, e davanti a un parco giochi. Ma non va meglio nella centralissima via D’Annunzio, dove la campana del vetro è il solito ricettacolo di spazzatura, e dove il verde – che però non è quello curato dei parchi pubblici, ma quello delle erbacce, regna sovrano. Abbiamo scattato le foto nella gallery questa mattina, 18 settembre 2023.

Neanche le multe dissuadono insomma gli zozzoni seriali. Nel 2016 le multe per violazioni ambientali, tra cui l’abbandono di rifiuti erano state 132, con un aumento di ben +65% delle irregolarità accertate; nel 2017 si era passati a 218, e a fine ottobre 2018 si era saliti a 231. Nel 2020, complice la pandemia, le violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta) erano 208. Nel 2021, invece, le multe per violazioni ambientali (sempre le solite irregolarità) erano state 338, quasi una al giorno. Nel 2022, infine, erano state segnalate 165 per violazioni ambientali (abbandono di spazzatura o violazioni delle norme sulla raccolta).

Ma i casi di degrado, sporcizia e rifiuti, e anche di scarsa cura degli angoli di verde pubblico, a parte rare eccezioni, sono sotto gli occhi di tutti. Problemi vengono segnalati anche nel centro storico di Assisi. Come da foto e mail inviate nel weekend del 15-17 settembre 2023 da un accompagnatore turistico ad Assisi News, andrebbe posto rimedio alle condizioni del parcheggio di San Pietro, il parcheggio A cittadino che è uno delle porte di ingresso della città, dove oltre a rami e arbusti seccati e mai curati ci sono cestini pieni di sigarette evidentemente mai puliti e pezzi di cordoli rotti pericolosi per auto e pedoni.

