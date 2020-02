RassegnAMO 2020, gli appuntamenti del Tappeto volante di Tordandrea

Dopo il successo dello scorso anno, riparte RassegnAMO 2020, seconda edizione dell’attesissima rassegna culturale del Circolo di lettura di Tordandrea “Il Tappeto volante”. Ricco il cartellone degli eventi, molteplici e variegate le proposte, tanti gli ospiti che si susseguiranno nel corso dei mesi a partire da febbraio. Sarà un’edizione dinamica, divertente, una “Junior edition” pensata e progettata per i bambini con ospiti d’eccezione e sorprese a non finire. I temi degli incontri saranno i più svariati per offrire alle famiglie opportunità ricreative, ludiche, ma al contempo anche formative e culturalmente stimolanti.

I primi a scendere in pista, per RassegnAMO 2020 sabato 8 febbraio alle ore 17:30, saranno inaspettatamente loro, Mirco e Moreno Battistini de “Il Cuoco Innamorato”, che fra una delizia culinaria e l’altra, sveleranno ai bambini come cimentarsi in preparazioni gastronomiche sfiziose, golose ma soprattutto sane e nutrienti. Nelle dodici postazioni di cucina allestite per l’occasione potranno avvicendarsi ai fornelli ben ventiquattro aspiranti “piccoli chef” che, rigorosamente muniti di grembiule e cappellino offerti dallo staff, si misureranno con una delle ricette tradizionali più amate e replicate, il delizioso “Torcolo della nonna” rivisitato in chiave moderna. Nel corso del laboratorio di cucina gli chef de “Il Cuoco Innamorato”, anche grazie ai preziosi consigli della Nutrizionista Dott.ssa Ingrid Palazzetti, regaleranno ai piccoli spettatori la possibilità di vivere un’esperienza unica e divertente, assaporando tutto il gusto e la genuinità della cucina “hand made”.

E poiché in ogni rassegna che si rispetti non può mancare una “Special guest”, a marzo, nalla libreria Mondadori Point di Santa Maria degli Angeli, sarà Lorenzo Tozzi, a sorprendere i piccoli spettatori a colpi di ritornelli, coccole sonore e “Cantaschiefezze”. Coautore e conduttore della trasmissione radiofonica per bambini “Come nasce una canzone?” quotidianamente in onda su Rai Radio Kids, musicista e compositore di successo, Tozzi è autore di celebri libri e canzoni per bambini, ma anche di sigle televisive e cortometraggi sociali vincitori di importanti riconoscimenti. Amatissimo dai bambini per le sue partecipazioni allo Zecchino d’Oro, vanta numerose pubblicazioni con la casa editrice Erickson e collaborazioni di riguardo con autori del calibro di Maurizio Fabrizio e della prof.ssa Daniela Lucangeli.

Fra gli ospiti di spicco di RassegnAMO 2020, anche “Lo Stramagante Mr. Dudi”, mago, illusionista, clown e giocoliere, prestigiatore, cantante, scrittore e artista di strada. Eclettico ed autoironico, Vincitore del Gran Premio Takimiri una vita per il Circo, l’artista, egregiamente affiancato dall’illustratrice Maria Chiara Errico, compagna d’arte e di vita, ad aprile porterà in rassegna i suoi famosissimi sketch comici, regalando ai piccoli spettatori alcuni fra i passaggi più divertenti del libro “Le avventure dello Stramagante Mr. Dudi”.

E infine, a maggio, l’immancabile appuntamento di chiusura della rassegna culturale del Tappeto Volante vedrà l’inaugurazione di una nuova libreria stradale gratuita, la seconda installata nel Comune di Assisi ed ufficialmente inserita nel circuito internazionale dell’organizzazione no profit Little Free Library. Per celebrare l’iniziativa i lettori e le lettrici del Circolo di lettura di Tordandrea vi daranno appuntamento nella piazza del Paese con postazioni di Book-crossing, musica, divertimento e tante sorprese per grandi e piccini. Bambini, ragazzi, mamme, papà, insegnanti non prendete altri impegni quindi, RassegnAMO 2020 vi aspetta con un’edizione scoppiettante e piena di sorprese per tutta la famiglia, non potete mancare!