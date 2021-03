Meteo Assisi 19-21 marzo 2021, un freddo weekend chiude l’inverno

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 19-21 marzo 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori, stiamo per congedarci dall’inverno per lasciare spazio alla primavera che entra il 21 marzo. Questo fine settimana sarà infatti l’ultimo invernale e forse sarà “il canto del cigno dell’inverno” che probabilmente sarà il più incisivo e duraturo in termini di freddo e in parte anche dal punto di vista precipitativo. Il quadro meteorologico generale che sto osservando da giorni e giorni farebbe pensare ad una fase esattamente opposta a quella che stiamo vivendo, decisamente più mite e secca, resto quasi incredulo del tempo che stiamo avendo questa settimana, anche se qualcosa sembra mutare proprio a favore di un clima molto più mite già da metà prossima settimana a seguire. Possiamo certamente dire che questo è stato un inverno davvero misero di ondate di freddo con solo (a parte l’ultima di questa settimana) due passaggi veloci durati complessivamente appena cinque giorni! Davvero niente rispetto a ciò che sarebbe normale. Discorso diverso invece dal punto di vista delle precipitazioni che al contrario sono risultate generose per i nostri terreni e che saranno preziose per la prossima estate. Qualità dell’aria nel corso delle prossime giornate splendida, freddo a parte e anzi colgo l’occasione per dirvelo, copritevi molto bene!

Vediamo insieme ora il meteo Assisi 19-21 marzo 2021, con uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata piuttosto nuvolosa, ma con qualche spazio di sole a tratti con il rischio di isolati rovesci di neve o pioggia mista a neve fin quasi sulle nostre pianure più probabili tra pomeriggio e serata su aree sud-orientali della regione (ma davvero poca cosa e di breve durata). Ventilazione sempre sostenuta dai quadranti nord-orientali e freddo per il periodo con temperature 4-5 gradi più basse rispetto a quelle normali, qualità dell’aria splendida.



Sabato: giornata grosso modo la fotocopia del giorno precedente con passaggi di nuvolosità e qualche momento breve di sole. Bassa la probabilità di precipitazioni che qualora localmente si verificassero potranno risultare nevose fin sul fondovalle delle aree appenniniche orientali e aree adiacenti. Molto freddo e ventoso con temperature in ulteriore diminuzione rispetto a venerdi su valori 6-7 gradi più bassi del normale.

Domenica: giornata molto nuvolosa ma sempre con basso rischio di locali precipitazioni nevose a tutte le quote in particolare su aree orientali della regione. Freddo fastidioso per effetto dei venti tesi da nord-est. Temperature in ulteriore lieve calo su valori 9-10 gradi sotto la media del periodo. (Attenzione: possibili variazioni, impossibili da prevedere al momento in cui vi scrivo, a favore di un maggiore diffusione delle nevicate su una fetta maggiore del nostro territorio).

Concludo come sempre dandovi una anticipazione sul tempo che dovremo attenderci agli inizi della prossima settimana.

Il freddo inizierà a mollare la presa da martedì e il sole tornerà a riaffermarsi in modo sempre più deciso. Le temperature torneranno a salire portandosi in linea con i valori normali di questo periodo. A tutti voi come sempre l’augurio di trascorrere giornate in serenità insieme ai vostri cari. Buon fine settimana, da AssisiNews!