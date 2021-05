Sviluppo sostenibile, il modello Assisi nel Pnrr per i Giovedì del Rotary

“Per un nuovo sviluppo sostenibile: il modello Assisi nel Pnrr”. Questo il titolo del prossimo appuntamento dei “giovedì del Rotary”, spazi di approfondimento in diretta streaming promossi dal Club cittadino. Protagonista sarà il Sindaco di Assisi, Stefania Proietti, che guiderà gli spettatori attraverso una prima analisi della progettualità che Assisi sta proponendo nella cornice del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’appuntamento con il nuovo sviluppo sostenibile è per giovedì 20 maggio alle ore 21 in diretta Zoom (link diretto) o sul canale YouTube “Rotary Assisi”; i partecipanti potranno proporre interventi e domande al Sindaco.

Nei progetto della Regione, per il PNRR c’è una grande sfida investire sul green con progetti per un miliardo e 644milioni di euro. Dove viene visto un centro di Assisi senza auto, una nuova mobilità revamping. E poi, il progetto pilota volto a fare di Assisi la prima città con il centro storico privo di auto (29 mln), i parcheggi ipogei a Perugia (10 mln), per riportare le persone a vivere in centro. Assisi figura anche nel rafforzamento degli impianti sportivi con la nuova realizzazione del Palasport di Assisi e potrebbe essere destinataria di 50 milioni di euro per il rafforzamento, quanto a infrastrutture e macchinari, anche dell’ospedale. Un piano come noto parzialmente criticato dalla giunta Proietti, secondo cui non c’è stato “Nessun confronto sulle priorità: Assisi per la sua importanza strategica merita di più in termini di attenzione e risorse”.

Foto di Manuel Ville Design da Pixabay

