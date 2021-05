Franco Battiato addio, il cantante protagonista anche di Con il cuore. La sua “Messa arcaica” ad Assisi

Lutto nel mondo della musica e della cultura italiana. È morto a 76 anni Franco Battiato. Malato da tempo, il maestro è scomparso nella sua casa di Milo vicino Catania, dove viveva ormai lontano dalle scene dal 2019. La famiglia dell’artista ha reso noto che le esequie si terranno in forma privata. Battiato era nato a Riposto, allora chiamata Ionia, il 23 marzo 1945. In occasione del suo 76esimo compleanno, lo scorso marzo, era stato ripubblicato La voce del padrone, album capolavoro del 1981.

Il Maestro aveva un legame con Assisi. (Almeno) Due le edizioni di Con il cuore cui il cantante ha preso parte, nel 2016 e nel 2017, e non va dimenticato che nel 1993 la ‘ Messa arcaica’ concluse la Giornata delle Nazioni Unite, in scena ad Assisi. Composizione per soli coro e orchestra, la Messa Arcaica è un’opera liturgica che vanta autori illustri come: Bach, Mozart e altri compositori, divisa nelle partizioni tradizionali: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei. E’ probabilmente l’opera più tradizionale composta da Franco Battiato, specialmente nelle parti corali e sinfoniche affidate alla mezzosoprano Akemi Sakamoto, accompagnata magistralmente dall’Athesis Chorus diretto da Filippo Maria Bressan e dall’Orchestra I Virtuosi Italiani, diretta da Antonio Ballista. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

Foto Mauro Berti/Andrea Cova – Rivista San Francesco

© Riproduzione riservata