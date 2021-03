Tessera della Nobilissima Parte de Sopra, aperto il contest per partaioli

“METTITI IN GIOCO!… CREA LA NOSTRA FACCIA!” è il titolo del contest aperto a tutti i partaioli per creare l’immagine della tessera della Nobilissima Parte de Sopra.

“La tessera – si legge in uno status su Facebook nella pagina dei Mammoni – è l’immagine della Parte che ognuno di noi porta con sé durante tutto l’anno, allora, in un momento così particolare, si è pensato di chiedere una mano a tutti e coinvolgere i partaioli nell’ideazione della nuova tessera. È nata così l’idea del contest per la creazione della tessera della Nobilissima Parte de Sopra 2021″.

Questo il regolamento: “Chiunque voglia partecipare deve inviare un numero massimo di 2 elaborati, entro e non oltre venerdì 19 marzo. Le opere che ci giungeranno saranno valutate da 3 giudici qualificati che selezioneranno, rigorosamente in forma anonima, i tre migliori elaborati. Questi saranno quindi sottoposti al giudizio finale decretato dalla Giuria Popolare (tramite sondaggio su Facebook)”.

Il tema su cui sviluppare l’elaborato è: “…Parte de Sopra a Calendimaggio”. Gli elaborati dovranno avere obbligatoriamente un titolo, mentre la didascalia di spiegazione è facoltativa. Dovranno essere inviati in formato .jpg, avere sviluppo verticale e una buona risoluzione. Potranno essere sia disegni a mano libera, che elaborazioni fotografiche o di grafica digitale, sia in bianco e nero che a colori. Gli elaborati dovranno essere inviati tramite mail all’indirizzo [email protected] La Parte si riserva di convertire il file in b/n se in fase di stampa risultasse più funzionale