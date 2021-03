Cambiamo!, anche i ‘totiani’ con Marco Cosimetti e il centrodestra

Anche Cambiamo! parteciperà alla competizione elettorale ad Assisi, con la propria lista, a sostegno del candidato sindaco di centrodestra e liste civiche Marco Cosimetti. A dare notizia la stessa formazione politica. Marco Cosimetti, 44 anni, nato e cresciuto ad Assisi, sposato, padre di tre figli, è stato ufficializzato nei giorni scorsi. Di seguito la nota del coordinatore e del portavoce.

“Si è svolto in un clima positivo e di condivisione l’incontro tra la delegazione del partito di Toti – guidata dal coordinatore regionale Aldo Tracchegiani insieme al portavoce Renzo Baldoni – con il candidato a primo cittadino per il Centrodestra nella città di San Francesco. Inutile sottolineare come la sfida elettorale di Assisi travalichi i confini regionali, vista l’importanza del Comune in quanto capitale spirituale del mondo cattolico e dell’Occidente”.

“Il summit – secondo la nota – ha visto le parti concordi sulle modalità organizzative e su alcuni contenuti programmatici. In particolare, il candidato sindaco ha apprezzato la presenza di “Cambiamo!” in coalizione, dicendosi disponibile da subito ad accettare spunti programmatici sui quali confrontarsi. A questo punto tanto la struttura territoriale quanto quella regionale di “Cambiamo!” porteranno i propri programmi all’interno del dibattito politico di coalizione, unitamente agli altri partiti, per arricchire il programma elettorale del Centrodestra”.

(Foto Unsplash)