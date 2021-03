Lavori Enel ridotti anche a Rivotorto per ‘salvare’ dad e smart working

Un nuovo rinvio dei lavori Enel, stavolta a Rivotorto. Avvisati una settimana prima, i cittadini delle utenze interessate hanno contattato sindaco e assessore avendo letto che “Enel dopo l’episodio di Santa Maria ha detto che avrebbe tolto la corrente se indispensabile e per poco tempo. Ma – segnalavano i residenti di Rivotorto – non si può togliere tre ore di mattina nell’orario in cui sono tutti in video lezione e al lavoro sinceramente. Il Comune di Assisi si era accordato con l’Enel che avrebbe evitato i lavori in mattinata e comunque avrebbe interrotto la fornitura per poco tempo. Non so se il ragionamento dell’Enel è stato che l’interruzione è di sole tre ore qui a Rivotorto, peccato che siano le tre ore centrali della mattina in cui tutti i bambini e ragazzi sono in dad e chi è in amart working lavora. A casa mia – la breve segnalazione arrivata alla redazione di AssisiNews – siamo in tre per esempio”. L’interruzione era in programma per mercoledì 10 marzo dalle 8.30 alle 11.30, ora ridotta a una sola ora.

Nella giornata di ieri, infatti, uno status della prima cittadina su Facebook ufficializza la riduzione dei lavori: “Continua l’interlocuzione del Comune di Assisi con Enel Distribuzione. I lavori Enel previsti a Rivotorto per mercoledì 10 marzo saranno ridotti all’impegno di un’ora dalle 8.30 alle 9.30. Si tratta di lavori non rinviabili poiché riguardano un guasto di rete che potrebbe precludere per più tempo la mancanza di energia elettrica ad una fascia più ampia di utenti. Per i lavori già programmati – conclude Stefania Proietti – Enel Distribuzione ha garantito che fino al 21 marzo (termine attuale della dad) non ve ne saranno, salvo interventi in emergenza”.