Achille Lauro, nel video di “Me ne frego” nuova citazione ‘francescana’

Achille Lauro torna a citare San Francesco per il lancio del suo video Me ne frego, la canzone di Sanremo 2020 che già aveva fatto parlare di sé per la citazione del performer sul palco del Festival, nella prima serata.

Allora Achille Lauro si era spogliato, mentre ieri (mercoledì 26 febbraio, ndr) il cantante ha pubblicato dai suoi account social il messaggio ‘francescano’ “Signore, fa di me uno strumento della tua pace” per annunciare il lancio, domani, del video ‘Me ne frego’. Anche la foto allegata al messaggio mostra un Lauro De Marinis, questo il vero nome dell’artista, in versione francescana, con tanto di saio. Una tematica ripresa nel video pubblicato oggi, giovedì 27 febbraio 2020. In esso si vede tra l’altro Lauro con un saio che ammansisce un lupo, evidente richiamo alla simbologia di San Francesco d’Assisi. (Attenzione, il video contiene immagini che potrebbero urtare la sensibilità di alcuni).

Ma già da mesi Lauro aveva intrapreso una strada ‘francescana’. Come riporta Open, “Da inizio 2020, l’account Instagram del 29enne romano (così come quella Facebook, ndr) ha subito una trasformazione grafica. È cambiata l’immagine del profilo e la biografia. La foto scelta, adesso, rappresenta il volto di San Francesco d’Assisi. In caps lock si legge ‘ACHILLE LAURO’, sotto ‘SANREMO 20.20’. Alla terza riga, questa frase: ‘Viveva ad Assisi, nella valle spoletana, un uomo di nome Francesco’”.

Pochi giorni dopo Achille Lauro aveva condiviso un post sui social raffigurante San Francesco, accompagnato da una lunga didascalia, sintesi de La Vita di San Francesco d’Assisi di Tommaso da Celano. “Viveva ad Assisi, nella valle spoletana, un uomo di nome Francesco. Dai genitori – si legge tra l’altro – ricevette fin dalla infanzia una cattiva educazione, ispirata alle vanità del mondo. Sciupò miseramente il tempo, dall’infanzia fin quasi al suo venticinquesimo anno”.