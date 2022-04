Addio a Chiara Frugoni, storica del Medioevo, divulgatrice e studiosa di San Francesco d’Assisi

È morta Chiara Frugoni, nota storica del Medioevo e divulgatrice: aveva 82 anni. È stata giurata al Calendimaggio di Assisi e nel 2016 aveva partecipato all’iniziativa “Rappresentare il Medioevo”, organizzato dalla ‘Nobilissima parte de sopra’. Aveva inoltre collaborato più volte con i francescani di Assisi, visto che la sua attività di ricerca si è concentrata spesso su San Francesco.

Nata a Pisa nel 1940, Chiara Frugoni era stata allieva della Scuola Normale Superiore e poi docente di Storia Medievale prima nell’Università di Pisa e poi in quella di Roma Tor Vergata, da cui nel 2000 si dimise. Figlia di Arsenio Frugoni, il grande medievista di origini bresciane e pilastro della storiografia italiana, morto in un incidente stradale nel 1970 assieme al figlio Giovanni. Aveva sposato in prime nozze Salvatore Settis, archeologo ed ex direttore della Normale, da cui ha avuto tre figli: Silvano, Andrea e Marta, e in seconde nozze lo scienziato e ricercatore del Cnr Donato Cioli. Assieme ad Alessandro Barbero è stata fra gli storici del Medioevo più noti e apprezzati anche oltre il mondo accademico, per la capacità di comunicare anche a un pubblico più ampio ed eterogeneo.

Oltre alla figura di San Francesco, Frugoni era interessata all’iconografia e nel 2011 aveva scoperto anche il profilo di un diavolo tra le nuvole degli affreschi attribuiti a Giotto nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi – ma anche al ruolo delle donne e dei bambini nel Medioevo e non solo, e alla vita quotidiana delle classi popolari nel basso medioevo. Nella sua carriera ha scritto decine di testi accademici e divulgativi, collaborato con diversi giornali fra cui Repubblica e il Manifesto.

Foto di Luca Giarelli | Wikipedia CC-BY-SA 3.0

