Addio al presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano: venne tre volte ad Assisi nei suoi due mandati

In uno dei suoi discorsi sottolineò l'importanza dello Spirito di Assisi: "Abbiamo bisogno in tutti i campi di apertura, di reciproco ascolto e comprensione, di dialogo, di avvicinamento e unità nella diversità"

Tre visite ad Assisi nei suoi nove anni da presidente della Repubblica. È scomparso oggi, venerdì 22 settembre 2023, all’età di 98 anni, il presidente Emerito Giorgio Napolitano, primo presidente a essere eletto due volte capo dello Stato (prima del bis altrettanto storico di Mattarella). La prima visita risale al 2006, il 5 settembre in occasione dell’incontro internazionale sul tema “Per un mondo di pace – religione e culture in dialogo” a 20 anni dallo “Spirito di Assisi” del 27 ottobre 1986.

Lo spirito di Assisi era stato richiamato anche nel terzo incontro, nel 2012 in occasione del Cortile dei Gentili svoltosi ad Assisi il 5 ottobre. In dialogo con il cardinale Gianfranco Ravasi, Giorgio Napolitano aveva insistito “la necessità di un cambio di rotta della politica afflitta dagli scandali” per un rilancio morale del Paese. “La società italiana sta attraversando una fase di profonda incertezza e inquietudine, nella quale forse sarebbe da rivisitare e più fortemente affermare la nozione di ‘bene comune’ o quella di ‘interesse generale’ E ciò non solo per proseguire, rafforzandola, la collaborazione tra Stato e Chiesa nell’ottica dell’Accordo del 1984, ma per suscitare tra gli italiani una più diffusa presa di coscienza e mobilitazione morale e civile”, l’incipit del suo discorso, concluso augurandosi un’apertura concreta e di dialogo da parte della società tutta. (Continua dopo il video – link diretto)

“È auspicabile – le sue parole – che tali questioni siano affrontate fuori di antitetiche rigidità pregiudiziali e anche di forzose strettoie normative. Abbiamo bisogno in tutti i campi di apertura, di reciproco ascolto e comprensione, di dialogo, di avvicinamento e unità nella diversità. Abbiamo bisogno dello spirito di Assisi”. Nel dicembre 2011 infine la seconda visita, in occasione della registrazione del concerto di Natale ad Assisi. Giorgio Napolitano era nato a Napoli il 29 giugno 1925; eletto alla Camera dei Deputati per la prima volta nel 1953 e ne ha fatto parte – tranne che nella IV legislatura – fino al 1996, riconfermato sempre nella circoscrizione di Napoli. Dal 1989 al 1992 è stato membro del Parlamento europeo e nell’XI legislatura, il 3 giugno 1992, è stato eletto Presidente della Camera dei deputati, restando in carica fino alla conclusione della legislatura nell’aprile del 1994. Il 23 settembre 2005 è stato nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Il 10 maggio 2006 è stato eletto Presidente della Repubblica con 543 voti. Ha prestato giuramento il 15 maggio 2006. Il 20 aprile 2013 è stato rieletto Presidente della Repubblica con 738 voti. Ha prestato giuramento il 22 aprile 2013. Ha rassegnato le dimissioni il 14 gennaio 2015. È divenuto Senatore di diritto e a vita quale Presidente Emerito della Repubblica.

Foto dell’archivio storico del Quirinale, dell’archivio della Sala stampa del Sacro Convento e di Mauro Berti / Gruppo editoriale Assisi News

© Riproduzione riservata