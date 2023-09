Festa di San Francesco 2023, il programma delle celebrazioni ad Assisi e Santa Maria degli Angeli

Tutto pronto ad Assisi per la festa di San Francesco 2023. Tante le iniziative, laiche e religiose, in programma nel centro storico e a Santa Maria degli Angeli: di seguito il programma delle iniziative, laiche e religiose, dal 24 settembre al 4 ottobre 2023. “Francesco la regola 12 porte di luce” è il titolo della Novena di San Francesco 2023 in scena da domenica 24 settembre nella Basilica assisana. Si parte appunto questa domenica, quando le famiglie della Diocesi, dopo la celebrazione, nella piazza inferiore parteciperanno a un intrattenimento musicale e buffet fraterno aperti a tutti proposti dall’Ente Calendimaggio con Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra.

Lunedì 25 settembre la novena per la Festa di San Francesco 2023 toccherà al Vicariato di Bastia Umbra, martedì 26 settembre sarà la volta del Vicariato di Assisi con la partecipazione del Capitolo dei canonici della Cattedrale, le Confraternite, l’amministrazione comunale, le associazioni cittadine e i familiari delle vittime nel 26° anniversario del sisma del ‘97. A presiedere la celebrazione sarà il vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, e alle ore 21 si terrà il concerto in memoria di Padre Michele Todde con il coro polifonico femminile di Tonara (Nuoro) diretto dalla maestra Giovanna Demurtas

Mercoledì 27 settembre la novena per la Festa di San Francesco 2023 vedrà protagonista il Vicariato di Gualdo Tadino alle 20:30 i Vespri della in rito siromaronita – “Il secondo incontro – L’Oriente fa visita a San Francesco”, con la collaborazione della Cappella musicale della Basilica papale di San Francesco e del coro libanese della School of Music Usek. Giovedì 28 settembre alle 16 la celebrazione eucaristica con Caritas diocesana e le Pastorali della salute Unitasi, oltre alla casa di riposo Andrea Rossi e gli istituti Casoria e Serafico e altre associazioni impegnate con emarginati e sofferenti. Alle 18:30 la celebrazione eucaristica con omelia della novena. Venerdì 29 settembre la novena tocca al Vicariato di Santa Maria degli Angeli, mentre sabato 30 l’unità pastorale di Rivotorto e Capodacqua: anche in questo caso, dopo la celebrazione nella piazza inferiore, intrattenimento musicale e buffet fraterno aperti a tutti proposti dalla Pro Loco di Rivotorto. Infine, domenica primo ottobre religiose e religiosi della diocesi (Usmi e Cism) e aggregazioni ecclesiali e lunedì 2 ottobre si conclude con il Vicariato di Nocera Umbra; a chiudere alle 21 il concerto “Francesco è vivo” a cura della Cappella musicale della Basilica papale di San Francesco direttore fra Peter Hrdy, organista Piergiovanni Domenighini.

Tra le altre iniziative in programma per la Festa di San Francesco 2023, martedì 3 ottobre la Confraternita di Santo Stefano ad Assisi farà rivivere il Beato transito di Francesco: nello specifico verrà suonata con 44 rintocchi la campana medievale della chiesa di Santo Stefano. L’evento sarà preceduto da una lettura che ricorda il suono spontaneo della campana avvenuto nel 1226, quando per intercessione divina fu così annunciato al popolo di Assisi l’inizio dell’agonia e della morte di Francesco.

Per quanto quanto riguarda invece le celebrazioni della Festa di San Francesco 2023 vere e proprie, il 3 ottobre alle 10:30 nella Basilica papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola ci sarà l’offerta dei fiori con Frate Jacopa, il sindaco di Assisi e una rappresentanza del Comune e una rappresentanza dello storico cantiere di Marino Roma, oltre alla Pro Loco di Santa Maria degli Angeli. Alle 11 la solenne concelebrazione eucaristica nel transito di San Francesco presieduta da padre Francesco Piloni, ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, mentre il custode del Protoconvento della Porziuncola consegnerà il riconoscimento “Rosa d’argento”. La Pro loco, l’Unpli Umbria, l’Unpli Nazionale e l’Associazione Priori del piatto di Sant’Antonio Abate, a nome della comunità angelana, offrono i fiori per il luogo del Transito.

Alle 15 al Vescovado – Santuario della Spogliazione ci sarà l’accoglienza del vescovo di Aosta, monsignor Franco Lovignana, e dei sacerdoti della diocesi di Aosta da parte del vescovo Sorrentino. Alle 16:30 a Santa Maria degli Angeli al Palazzo del Capitano del perdono l’incontro tra le autorità e le delegazioni della Valle d’Aosta con la municipalità di Assisi e la Regione Umbria, mentre alle 17:30 nella Basilica Papale l’accoglienza delle autorità da parte di fra Massimo Travascio, custode del Protoconvento.

Alle 18 la solenne commemorazione del transito di San Francesco con la celebrazione dei primi vespri presieduta da monsignor Lovignana con l’assistenza del Cardinale Agostino Vallini, legato Pontificio per le basiliche di Assisi, monsignor Sorrentino e i ministri generali e provinciali delle famiglie francescane e i pellegrini della diocesi di Assisi. Durante la cerimonia, l’offerta dei doni da parte del sindaco di Assisi e delle autorità istituzionali della Valle d’Aosta, a conclusione della celebrazione il saluto del ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori, fra Massimo Fusarelli.

Alle 21 sempre del 3 ottobre, la veglia con i giovani al Santuario di San Damiano presieduta dal reverendo canonico Fabio Bredy, vicario generale di Aosta, mentre alle 21.30 nella Basilica papale la veglia di preghiera presieduta da Padre Roberto Genuin, ministro generale dell’Ordine dei frati minori cappuccini. Il 4 ottobre protagonista delle celebrazioni per la Festa di San Francesco 2023 è il centro storico: alle 8:30 ci sarà nel palazzo municipale. l’incontro tra le autorità e le delegazioni della Regione Val d’Aosta con quella di Assisi e i saluti del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, e del sindaco di Aosta Gianni Nuti. Alle 9 il corteo civile da Piazza del Comune alla Basilica di San Francesco, con la partecipazione degli alunni delle scuole assisane; alle 9.30 nella Basilica di superiore l’accoglienza delle autorità da parte di fra Marco Moroni, Custode del Sacro convento. Alle 10:00 la messa presieduta dal vescovo di Aosta, monsignor Lovignana, dal vescovo di Assisi, monsignor Sorrentino, dai ministri generali e provinciali delle famiglie francescane con l’assistenza del Cardinale Vallini . Ad accendere la lampada Votiva dei Comuni d’Italia, il sindaco di Aosta con l’olio offerto dalla Regione Valle d’Aosta Ci sarà poi il saluto del ministro generale, fra Carlos Trovarelli e i messaggi istituzionali all’Italia con i saluti delle autorità civili e religiose. Alle 16 i vespri pontificali presieduti da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Anfossi, vescovo emerito di Aosta, a seguire la processione e la benedizione all’Italia con la Chartula di San Francesco impartita da Monsignor Sorrentino.

Tra le iniziative collaterali della Festa di San Francesco 2023, dal primo al 4 ottobre nella Galleria Le Logge è in programma uno stand istituzionale della Valle d’Aosta che propone cultura, turismo, artigianato ed enogastronomia. Il primo ottobre alle 15 nella sala Conciliazione “In difesa del cane: contro l’abbandono”, tavola rotonda a cura della Lega nazionale per la difesa del cane – Sezione di Foligno. Dal 2 al 8 ottobre nella Sala degli Emblemi, dalle 10 alle 16, la mostra fotografica “Con un unico obiettivo”, iniziativa a cura di “Un tesoro di cane” e Palindroma APS. Il 2 ottobre torna anche la premiazione del Premio Francesco Dattini (che verrà ricordato con una messa alle 18.30 del 4 ottobre al Sacro Tugurio) e alle 17:30 ci sarà il convegno “La figura di San Francesco in Valle d’Aosta”, nella sala della Conciliazione, mentre alle 18.45 nella sala ex Pinacoteca, l’iniziativa “Il volontariato come dono”, a cura dei volontari Unpli Umbria e Lazio e nazionale e la presentazione di un video sui presepi di Assisi e Greccio. Il 3 ottobre alle 20.30 in Piazza del Comune, la Città di Assisi accoglie gli ospiti della Valle d’Aosta, in collaborazione con la compagnia Balestrieri di Assisi, le associazioni del territorio e l’Istituto Alberghiero. Il 4 ottobre alle 11.45, infine, anche l’arrivo della staffetta “Da Francesco a Francesco”; per tutta la giornata sulla piazza inferiore di San Francesco, un quadro infiorato a cura della Pro loco di Fucecchio, in collaborazione con l’associazione Le infiorate di Spello, il comitato locale Unpli assisano, Unpli Umbria, Unpli Lazio e Unpli Toscana.

Foto in evidenza Archivio Fotografico Sacro Convento

