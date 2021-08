Amministrative 2021, quando si vota? È ufficiale, il 3-4 ottobre

Amministrative 2021, quando si vota? Finalmente c’è la data. Come anticipato nei giorni scorsi e confermato oggi, si andrà al voto domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021 con un eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021. Lo ha deciso il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, adottando il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative, comunali e circoscrizionali, nei comuni delle regioni a statuto ordinario. Gli orari di apertura delle urne saranno dalle 7 alle 23 alla domenica e dalle 7 alle 15 al lunedì.

I comuni coinvolti alle amministrative 2021 saranno 1.162 tra cui 18 capoluoghi di provincia – compresa Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli – e 9 comuni, sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso. In totale saranno 12.015.276 gli elettori, chiamati alle urne. Tra questi anche i cittadini di Assisi, dove la data del voto si incrocia con quella delle celebrazioni di San Francesco Patrono d’Italia, con un inevitabile riflesso anche sul turismo ‘francescano’ visto che sono molti i comuni della Sardegna – regione che offre l’olio per la lampada che arde sulla tomba del Santo – ad andare al voto.

