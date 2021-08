Il circo, uscito il nuovo singolo di Eugenio Picchiani (video)

Dopo il successo ottenuto con il videoclip “Eclissi”, premiato alla XVII Edizione del Roma Videoclip, e del brano “Cappellaio Matto”, nato a sostegno delle donne vittime di violenza, il cantautore Eugenio Picchiani, che vive tra Assisi e Roma, esce con il nuovo singolo “Il Circo”. Il videoclip che accompagna il brano è stato diretto da Christian Antonilli. Arrangiato da Sergio Lepidio, “Il Circo” è un brano psichedelico dalle sonorità tecno-pop in cui il cantautore ha messo in evidenza le sue straordinarie capacità di performer.

“Il Circo è la grande “carovana del sistema”, è un canto a difesa della libertà propria e altrui per ogni forma vivente perché la libertà degli altri, di ciò che ci circonda, è anche la nostra libertà. La negazione ed il rispetto della libertà per ogni forma vivente, per il mondo animale, è una negazione al principio di libertà per tutti. Il brano nasce come una riflessione sull’andamento dei “tempi” di un mondo dove non c’è meritocrazia e il potere disorienta i ruoli. Persone sbagliate occupano posti ai vertici, incapaci di portare miglioramenti e ottenere meriti. Ci mettono la faccia ma cambiano maschera. Senza valore umano e coscienza, muovono i fili del mondo come giocolieri di un circo alla ricerca di una sosta e di una nuova rinascita”, ha spiegato Eugenio Picchiani parlando della genesi del brano. Il singolo anticipa l’uscita ad ottobre del nuovo album “Anima” che conterrà insieme ai brani inediti anche i tre singoli, disponibili fino ad oggi come videoclip.

