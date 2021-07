Amministrative Assisi 2021, si voterà il 3 e 4 ottobre

La città di Assisi sarà chiamata alle urne nel giorno della sua festa più grande ed importante. Alla fine a vincere è stato infatti chi ha mediato. La data delle prossime elezioni amministrative non sarà il 10 ottobre e neppure il 26 settembre, ma si voterà nei giorni del 3 e 4 ottobre, giorno di San Francesco Patrono d’Italia. L’ufficializzazione dovrebbe arrivare a breve dal Consiglio dei Ministri.

Il 3 e 4 ottobre sarebbero la sintesi tra la data del 26 settembre (indicata dal centrosinistra) e quella del 10 ottobre (più vicina al gradimento del Movimento 5 Stelle). Una data che per Assisi complicherà non poco l’organizzazione soprattutto in tema di sicurezza degli eventi concomitanti.

In prima battuta il voto doveva essere il 10 ottobre, ma poi le preoccupazioni legate alla situazione epidemiologica avevano fatto ipotizzare una anticipazione del voto a settembre. Ora manca l’ufficialità, ma la decisione confermata da più parti e riportata da numerosi organi di stampa nazionali, sarebbe stata definitivamente presa.

