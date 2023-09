Cammino per gli Animali 2023, torna l’iniziativa tra Assisi e Roma: partenza il 23 settembre

(Foto in evidenza di repertorio) Il 23 settembre 2023 prende il via la sesta edizione del Cammino per gli Animali 2023, l’Itinerario ideato da Angelo Vaira, che parte da Assisi e arriva a Roma, al Santuario Capra Libera tutti, il 4 ottobre 2023, per manifestare pacificamente in favore dei diritti degli animali. Come spiega Vaira, “Il Cammino è un gesto di compassione attiva per tutte le creature. L’ho fatto per la prima volta nel 2018, da solo per quasi tutto il tempo, perché avevo la necessità di avviare il Cammino in modo che ogni passo fosse una preghiera, un mantra in favore della compassione per gli animali e un gesto simbolico per la loro liberazione. Col Cammino per gli Animali ripercorriamo le strade su cui muoveva San Francesco. Contempliamo la natura che egli stesso contemplava, meditiamo negli eremi in cui lui stesso meditava. È una manifestazione d’amore per gli animali. E ne approfittiamo per portare l’amore per tutte le creature, come gesto simbolico.”

Il Cammino per gli Animali 2023 si concluderà a Roma, al Santuario Capra Libera tutti di Massimo Manni, in quanto “i Santuari per gli Animali grande esempio di cooperazione, rispetto tra specie e rispetto della natura. È importante essere in tanti”, l’appello di Vaira. Tutte le informazioni sull’evento sono sul sito ufficiale del Cammino: camminoperglianimali.com. Di seguito le tappe:

1) 23 settembre: Assisi – Spello 16 km

2) 24 settembre: Foligno – Trevi 12,5 km

3) 25 settembre: Trevi – Poreta 12 km

4) 26 settembre: Poreta – Spoleto 15,5 km

5) 27 settembre: Spoleto – Ceselli 16,2 km

6) 28 settembre: Ceselli – Arrone 14,6 km

7) 29 settembre: Arrone – Piediluco 13 km

8) 30 settembre: Piediluco – Poggiobustone 22 km

9) 1 ottobre: Poggio Bustone – Rieti 17,8 km

10) 2 ottobre: Rieti – Poggio San Lorenzo 21,8 km

11) 3 ottobre: Poggio San Lorenzo – Ponticelli di Scandriglia 20,4 km

12) 4 ottobre: Ponticelli di Scandriglia – Santuario Capra Libera Tutti 6 km

