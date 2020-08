Coronavirus in Umbria, il bollettino del 10 agosto 2020

Coronavirus in Umbria, il nuovo bollettino di lunedì 10 agosto 2020. Nelle ultime ventiquattro ore, si registrano altri cinque nuovi casi positività. Tra i nuovi casi registrati, altri quattro sono ad Assisi, che uniti agli 8 casi di sabato e ai 6 di domenica, i novizi francescani, portano a 18 i casi di positività al coronavirus ad Assisi. Come detto già ieri, l’intero gruppo di novizi, già isolato, risulterebbe quindi contagiato in una struttura adiacente al Sacro Convento. I francescani verificano il rigoroso rispetto delle norme anti coronavirus tra i fedeli che partecipano alle messe nelle Basiliche, regolarmente aperte.

Come da nota su sanfrancesco.org, “È stato completato lo screening sulla Comunità dei novizi, che era già stata isolata, e sulla Comunità dei frati del Sacro Convento di Assisi. Sono risultati positivi, oltre agli otto novizi già noti, altri 10 francescani. Al momento sono tutti isolati e in buono stato di salute. Mentre augurano loro una pronta guarigione, i frati della Comunità continuano nel loro impegno pregando e accogliendo i pellegrini e i turisti che desiderano varcare le Basiliche francescane. Ciò procede con tutte le precauzioni e le cautele già in vigore”. Lo ha dichiarato il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato.

Nel complesso sono dunque 1.510, contro le 1.505 di ieri, le persone risultate contagiate dal coronavirus in Umbria dall’inizio dell’emergenza sanitaria, con altri 290 tamponi eseguiti nelle ultime ore, con il totale che sale a 128.298 (ieri erano 128.008). Dal bollettino odierno – con i dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle 13 circa – si evince come detto un aumento degli attuali positivi, che ora sono 59 (+5 rispetto a ieri). Resta invece fermo a 1.371 il dato totale dei guariti, così come restano 5 i clinicamente guariti e 80 i decessi complessivi dall’inizio dell’emergenza. Il numero delle persone in isolamento è 46 (+7), 8 i pazienti ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Le persone in isolamento sono 713 mentre quelli in isolamento contumaciale sono 51.

In Italia, Salgono nuovamente i contagi. Tra sabato e domenica, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 463 nuovi casi, a fronte dei 347 di sabato, che fanno salire il totale a 250.566. Il numero di vittime al minimo storico dall’inizio dell’epidemia in Italia. Nelle stesse 24 ore – secondo il bollettino del Ministero della Salute – sono due le persone morte in tutto il Paese per il Covid, un dato che non si registrava dal febbraio scorso. Sabato erano stati segnalati dal bollettino 13 morti. Complessivamente, i decessi dall’inizio dell’epidemia sono 35.205.