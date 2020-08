Notte al Museo e ‘prima’ di Assisi OnLive, grande successo e partecipazione (foto)

Grande successo per l’evento “Notte al Museo” che si è tenuto sabato 8 agosto nella città serafica. E grande partecipazione anche al debutto di Assisi OnLive 2020 (qui il programma integrale), con l’Assisi Summer School Choir diretto da David Skinner, con musiche di Tallis, Gibson. L’iniziativa è andata scena nella Basilica Superiore di San Francesco. Assisi OnLive continua ora il 13 agosto (qui gli eventi del periodo ferragostano 2020, ndr) con Maletiempu, il duo composto da Rachele Andrioli (voce, tamburi a cornice, flauto armonico e ukulele) e Rocco Nigro che si esibiranno al Giardino degli incanti alla Rocca Maggiore. “Finalmente dopo sei mesi di “stop” riavremo la possibilità di ascoltare insieme dal vivo dell’ottima Musica nel cuore di Assisi – commenta il direttore artistico del Piccolo Teatro degli Instabili, Fulvia Angeletti – In ‘Maletiempu’ l’affiatato duo fa rivivere con sensibilità moderna i canti della tradizione del Sud Italia, non trascurando però di fornire il proprio personale e originale apporto. Siamo davvero molto emozionati. Come per tutte le “prime” volte”. (Continua dopo la gallery)

L’iniziativa della Notte al Museo, organizzata dal “Museo della Memoria, Assisi 1943-1944” in collaborazione con l’Associazione guide turistiche dell’Umbria (AGTU), ha visto l’adesione di circa 50 partecipanti, tra turisti e residenti che, divisi in gruppi e nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, sono andati alla scoperta di alcuni luoghi di culto e delle meraviglie artistiche e architettoniche della città per giungere a Santa Maria Maggiore – Museo della Memoria. Qui i vari gruppi dopo essere stati accolti dal vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, hanno visitato i luoghi che raccontano la grande storia di salvataggio degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale, guidati dalla ideatrice Marina Rosati e dalla responsabile dei Beni culturali della diocesi, Francesca Cerri.

Nel percorso hanno potuto ascoltare l’esibizione musicale di Laura Cannelli (Soprano) e Ermanno Vallini (Violoncello) e nel finale, allestito nel giardino esterno del Museo, hanno potuto ascoltare le testimonianze di alcuni dei personaggi di questa straordinaria pagina di storia. Il museo, secondo i nuovi orari estivi, resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 14 alle 18; sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 17.

Foto Assisi Summer School Choir © Mauro Berti