Coronavirus in Umbria, i dati dal 21 al 28 agosto 2020

Questi i dati riferiti alla settimana dal 21 al 28 agosto per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del virus coronavirus in Umbria, aggiornati alle ore 8 di venerdì 28 agosto: i casi positivi sono passati da 1.602 del 21 agosto a 1.741 del 28 agosto (+ 139); gli attualmente positivi da 129 sono diventati 234 (+ 105). I guariti sono cresciuti da 1393 a 1427 (+ 34); i ricoveri totali sono passati da 11 a 12 (+ 1); di questi, nessun paziente è rianimazione (-1). I decessi sono 80 (invariato). Il totale delle persone attualmente in isolamento è 1743 rispetto alle 1411 (+332 ) del 21 agosto, e di queste sono in isolamento contumaciale 222 rispetto ai 118 del 21 agosto (+ 104).

Ad Assisi tra ieri e oggi ci sono sei guariti ma anche due positivi in più, secondo la dashboard della Regione dedicata al Coronavirus in Umbria, con il totale del guariti che, nella città serafica, passa da 13 a nove, anche se i casi positivi in totale salgono da 56 a 58. A Bastia Umbra le persone positive sono invece 9, contro le 11 di ieri: ci sono dunque due guariti in più, e nessun positivo. In questa fase così delicata, il sindaco di Assisi per l’ennesima volta raccomanda i cittadini rispettare tutte le misure di sicurezza stabilite per il contenimento del virus. Dall’uso della mascherina in tutti i posti dove non è possibile rispettare il distanziamento al ricorso del gel disinfettante per le mani, poi non vanno assolutamente favoriti gli assembramenti né in luoghi aperti al pubblico né nei luoghi chiusi dove potrebbero verificarsi gruppi e momenti legati alla movida.

Alle ore 8 di questa mattina, venerdì 28 agosto 2020, il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 149 mila 916, rispetto ai 139 mila 407 effettuati alla data del 21 agosto, con un aumento di 10 mila 509 tamponi. Il paziente ufficialmente guarito è chi risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro. Dall’attuale tabella riepilogativa è stato eliminato il dato relativo ai pazienti “clinicamente guariti” in quanto non ritenuto più significativo, mentre è stato introdotto il dato relativo al totale dei soggetti “in isolamento”, accanto a quello relativo ai soggetti “in isolamento contumaciale”.

Maggiori dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus sono consultabili su http://www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard che fornisce tutti i dati in merito all’evoluzione del Covid-19 in Umbria e che sono in continuo aggiornamento.