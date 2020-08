Via della Sorgente a Bettona, le auto troppo veloci sono un problema

Problemi in via della Sorgente a Bettona, strada che scende verso le acque minerali. La segnalazione arriva ad AssisiNews da alcuni cittadini che lamentano la troppa velocità dei mezzi. L’ultimo incidente è accaduto nella prima mattinata di oggi, venerdì 28 agosto 2020, con due auto che si sono scontrate. Le persone coinvolte stanno bene, ma la problematica rimane.

“In via della Sorgente – scrivono residenti della zona alla redazione di AssisiNews – servono interventi urgenti che possano mettere in sicurezza la strada. Una via troppo spesso scenario di scontro fra auto che vanno troppo forte e non vorremmo che prima o poi ci scappi il fatto grave”.

Una strada come dicono non nuova a tali accadimenti: “Sono anni – sottolineano ancora i residenti – – che abbiamo sollevato il problema, ma ad oggi nessuna risposta. Una quasi totale assenza di controlli e soluzioni proposte, come i rallentatori a terra, che non risolverebbero a nostro parere del tutto il problema. Serve quanto prima una risoluzione da trovare con chi la zona la abita e subito delle verifiche costanti sul posto da parte delle forze preposte”. La speranza dei cittadini è che presto si giunga ad una risoluzione definitiva.