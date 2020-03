Coronavirus in Umbria, 522 positivi e 16 morti: il bollettino del 22 marzo

Dai dati aggiornati alle ore 8 di domenica 22 marzo, 522 persone risultano positive al coronavirus in Umbria, i guariti sono 5 di cui 4 nella provincia di Perugia e 1 in quella di Terni. I deceduti sono 16: 10 nella provincia di Perugia e 6 in quella di Terni.

Dei 522 pazienti positivi al coronavirus in Umbria, 18 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 376 e 128 in quella di Terni: sono ricoverati in 132 (9 di questi sono di fuori regione), di cui 98 nell’ospedale di Perugia e 25 in quello di Terni. Dei 132 ricoverati, 35 sono in terapia intensiva, 24 nell’ospedale di Perugia e 11 in quello di Terni. Le persone in osservazione sono 2249: di questi, 1509 sono nella provincia di Perugia e 740 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 1578 soggetti usciti dall’isolamento di cui 1183 nella provincia di Perugia e 395 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 8 del 22 marzo, sono stati eseguiti 3146 tamponi.

Sono salite a 4.825 le vittime del Coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a venerdì di 793 unità. È il maggior incremento dall’inizio dell’emergenza. Venerdì l’aumento era stato di 627 morti. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Sono complessivamente 42.681 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a venerdì di 4.821. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 53.578. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione civile. Venerdì i malati in più erano stati 4.670. Sono 6.072 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 943 in più di ieri. L’ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione civile. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 689