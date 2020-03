Coronavirus in Umbria, c’è il primo guarito: “Un traguardo significativo”

Coronavirus in Umbria, primo guarito. Ne dà notizia l’assessore Luca Coletto, annunciando però anche la chiusura di due reparti a Orvieto. “In seguito all’accertamento di positività di un infermiere al virus Covid-19, l’ospedale di Orvieto chiuderà i reparti di chirurgia e ortopedia”: lo comunica l’assessore alla Salute, Luca Coletto, informando che i pazienti nelle condizioni di essere dimessi sono usciti dall’ospedale con tutte le cautele e sono in isolamento fiduciario nelle loro abitazioni, mentre gli altri sono stati trasferiti in altri reparti in isolamento. Si procederà quindi alla sanificazione delle stanze per ripristinare appena sarà possibile l’attività.

Coletto rende inoltre noto che “è guarito il primo paziente in Umbria tra quelli che avevano contratto l’infezione”. Contatto dall’Ansa, l’assessore non ha voluto fornire alcun dettaglio sull’identità del paziente, che sarebbe risultato positivo una quindicina di giorni fa. “È un traguardo significativo – ha sottolineato Coletto – in mezzo a tanta paura. Con il Governo stiamo facendo il possibile per risolvere la situazione che si è creata col coronavirus. Dobbiamo crederci”

Come noto, la conta di questa mattina del Coronavirus in Umbria, dai dati aggiornati alla mezzanotte del 6 marzo, dava 24 persone in Umbria positive al virus Covid-19: ai 16 casi dei quali era già stata accertata nella giornata di ieri la positività quindi, si aggiungono altri 8 nuovi soggetti che hanno contratto l’infezione e che, al momento, sono in isolamento nelle loro abitazioni seguiti dai medici delle Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2. Attualmente dei 24 soggetti positivi restano ricoverati in 4 (ora scesi a tre), di cui 2 in terapia intensiva nell’Ospedale di Perugia, 1 nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale di Terni e 1 nel reparto di malattie infettive di Perugia. Le persone in osservazione sono 348: si tratta di persone in buona salute, ma sotto controllo medico perché venute a contatto con soggetti risultati positivi al virus Covid-19. Di questi, 258 sono nella provincia di Perugia e 90 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 24 del 6 marzo, sono stati eseguiti 134 tamponi.