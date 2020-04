Earth Day 2020, i frati di Assisi: “Impariamo ad amare e rispettare la Terra”

Nel 1970 veniva istituita la Giornata mondiale della Terra promossa dall’ONU su iniziativa dell’ambientalista e pacifista John McConnell. Dunque, l’Earth Day 2020 taglia il traguardo dei 50 anni. Nata per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali del Pianeta, nel tempo, la Giornata della Terra è divenuta anche un avvenimento educativo ed informativo.

La Giornata mondiale della Terra si basa sul principio che tutti, a prescindere dall’etnia, dal sesso, dall’area in cui vivono o dalle condizioni economiche, hanno il diritto etico a un ambiente sano, equilibrato e sostenibile. Quest’anno, vista la pandemia di coronavirus, per l’Earth Day 2020 gli eventi saranno principalmente online e mediatici.

In Italia tra le iniziative previste segnaliamo il grande abbraccio virtuale promosso da Legambiente con l’hashtag #Abbracciamola e #EarthDay, i due principali hashtag da usare per condividere sui social network le proprie foto con la Terra protagonista. Ad Assisi i frati del Sacro Convento “desiderano ricordare ad ognuno di noi questo importante momento affinché ci aiuti a raggiungere la consapevolezza del saper ascoltare, rispettare e amare la terra. Questo tempo seppur drammatico non passi invano. Maturando così il gesto che ci affida il primo libro della Genesi: prenderci cura di Madre Terra come la chiama San Francesco nel Cantico di Frate Sole, custodito nel Sacro Convento di Assisi”.

In occasione di questo anniversario alle 21.00 i social network della Basilica, del direttore della rivista San Francesco, padre Enzo Fortunato, e il sito sanfrancesco.org si collegheranno in diretta per una conversazione con tutti coloro che guardano Francesco, patrono dei cultori dell’ecologia.