G7 Inclusione e Disabilità, appuntamento in Umbria a ottobre: la prima giornata sarà ad Assisi

“L’Italia promuoverà per la prima volta al mondo a livello ministeriale il G7 Inclusione e Disabilità. Si svolgerà il 14, 15 e 16 ottobre in Umbria“. Lo aveva annunciato lo scorso dicembre la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in conferenza stampa al termine della riunione straordinaria dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità per la Giornata internazionale delle persone con disabilità. “Sarà un’occasione importante – aveva puntualizzato – per condividere con i ministri G7 strategie per garantire a tutti il diritto alla piena partecipazione civile, sociale e politica alla vita quotidiana, in tutti i Paesi”.

E ieri, da RaiNews24, la ministra ha anticipato che il G7 Inclusione e Disabilità aprirà da Assisi, dove si terrà la giornata inaugurale: “Sono molto orgogliosa che si svolga in Italia – le sue parole – ed è una grande sfida. Nei tre giorni dell’evento, per la prima volta, ci sarà una accoglienza delle delegazioni ministeriali aperta a tutti: il primo giorno ad Assisi potranno partecipare tutte le persone che saranno lì. Qualche ora prima da Bruxelles era stata la presidente Donatella Tesei a dire che “Siamo già al lavoro con il ministro della disabilità per creare le migliori condizioni affinché ci sia una risposta unitaria e che possa andare incontro a tutto ciò che occorre, a quelle misure che servono proprio a superare i problemi che di solito la disabilità incontra in Europa, nelle nostre regioni e nei nostri territori”. A margine della plenaria del Comitato delle Regioni a Bruxelles, in vista del G7 sulla disabilità che durante la presidenza a rotazione dell’Italia si svolgerà proprio in Umbria, Tesei ha spiegato lo svolgersi dell’evento in Umbria “è una notizia che ho accolto con moltissimo piacere”

© Riproduzione riservata