Topi a zonzo in centro, i cittadini chiedono più pulizia e la derattizzazione

Topi a spasso ad Assisi centro, i cittadini chiedono la derattizzazione, dopo che in un paio di casi dei grossi ratti sono stati più volte avvistati in pieno giorno e anche di notte. A segnalarlo sono i residenti della zona di San Pietro e dei dintorni che “gradirebbero l’intervento tempestivo e la derattizzazione anche considerato che gli ‘esemplari’, che non sono di piccole dimensioni, girano sia di notte che di giorno”.

Sono diverse le segnalazioni sui topi anche risalenti anche la scorsa estate in centro e nelle frazioni, alla redazione di Assisi News sono arrivate degli scatti dalla zona di san Pietro, dove un cittadino ha visto scorrazzare un ratto di grande dimensione in pieno giorno. Nella zona ci sono abitazioni, locali commerciali e strutture ricettive, ma – anche visti i sacchetti lasciati lungo la via per la raccolta differenziata – non è infrequente vedere i roditori.

Non si tratta di topini di campagna, ma di veri e propri ratti, come quello dello scatto qui sotto. Come detto, da tempo alcuni abitanti della zona hanno allertato le autorità competenti senza avere però risposte certe. A quanto sembra la disinfestazioni è stata già effettuata mesi orsono, ma il problema permane e c’è chi ipotizza una vera e propria infestazione di ratti.

