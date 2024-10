G7 Umbria, presentato il programma: al Papa verrà consegnata la Carta di Solfagnano

Dopo l'apertura ad Assisi, due giorni a Solfagnano e il gran finale in Vaticano. Stop alla caccia per un giorno ad Assisi e due a Perugia

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha presentato oggi in una conferenza stampa a Perugia il programma del primo G7 Inclusione e Disabilità che si terrà in Umbria dal 14 al 16 ottobre 2024. “Il G7 Umbria è un evento che abbiamo voluto concreto, inclusivo e partecipato – ha esordito il Ministro -. Iniziamo un percorso per rimettere al centro delle agende di tutti i Paesi i temi dell’inclusione e della disabilità, rafforzare gli sforzi di ogni Paese per l’accessibilità universale, principio cardine della Convenzione ONU, e garantire ad ogni persona la piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica”.

Il G7 Umbria si articolerà in un percorso di tre giornate. Si parte il 14 ottobre, alle 15.00, ad Assisi (dove alcune scuole saranno chiuse) nella piazza inferiore di San Francesco antistante l’omonima Basilica con la cerimonia di accoglienza delle delegazioni ministeriali, che sarà presentata dalla giornalista Elisabetta Soglio, direttore di Corriere Buone Notizie, e da dj Mitch di Radio 105. Potranno partecipare cittadini e associazioni e saranno coinvolti volontari provenienti da varie realtà. Tre band inclusive omaggeranno l’arrivo dei Capi delegazione. Saranno inoltre presenti diversi stand, gestiti da enti del terzo settore, che presenteranno i loro progetti. Gli stand saranno visitabili, dalle 9.00 alle 11.00, in via San Francesco e successivamente da tutti dalle 17,30 al termine della cerimonia. Alle 10.30, invece, nella Piazza Inferiore della Basilica si svolgerà l’annullo postale del francobollo dedicato al primo G7 Inclusione e Disabilità. Un’emissione filatelica, ha spiegato il Ministro Locatelli, “che intende celebrare la scelta della Presidenza italiana di riunire, per la prima volta nella storia, i Ministri che si occupano di disabilità e inclusione”.

Il 15 ottobre al Castello di Solfagnano avrà luogo la giornata preparatoria che vedrà la partecipazione di Enti e Associazioni nazionali e internazionali. Il lavoro per l’analisi delle priorità individuate dai Paesi G7, per scrivere la Carta di Solfagnano, si svilupperà su sei panel: “L’inclusione come priorità dell’agenda di tutti i Paesi”; “Accessibilità universale e prevenzione e gestione delle emergenze”; “Vita indipendente e inclusione lavorativa”; “Il diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica”; “Intelligenza Artificiale”; “Sport e servizi per tutti”. Sarà possibile seguire gli interventi sulla pagina Facebook “Ministro per le Disabilità” e sul sito dedicato all’evento.

“Tra i relatori – spiega il Ministro Locatelli – ci saranno Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile, Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Rusconi, direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Don Paolo Benanti, presidente della Commissione Intelligenza Artificiale per l’informazione del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il professore Filippo Ghelma, Direttore della Struttura Complessa DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance) presso il Presidio Ospedaliero San Paolo – Polo Universitario, ASST Santi Paolo e Carlo di Milano”.

Il 16 ottobre al Castello di Solfagnano, alle 10.30, si svolgerà la riunione ministeriale, con la partecipazione dei Ministri del G7+UE e dei Paesi dell’outreach (Tunisia, Kenya, Sud Africa, Vietnam) e verrà adottata la Dichiarazione finale, La Carta di Solfagnano. Alle 12.30 ci sarà la conferenza stampa congiunta di tutti i Ministri. Il 17 ottobre la delegazione dei Ministri che parteciperanno al G7 Umbria Inclusione e disabilità verrà ricevuta dal Santo Padre in Vaticano. “Si tratterà di un momento emozionante nel corso del quale consegneremo al Papa la Carta di Solfagnano”, ha dichiarato il Ministro.

Nel corso della conferenza stampa il Ministro Locatelli ha annunciato anche i numeri di contatto della rete socio assistenziale: – 075/5062753 – 338/3830872 (disponibile anche il contatto whatsapp). I numeri saranno attivi dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del giorno 12 ottobre 2024 e nelle successive giornate del 13 – 14 – 15 e 16 ottobre. Il numero 075/5062753 sarà attivo dalle ore 08.00 alle ore 20.00, il numero 338/3830872 sarà attivo H24. (Continua dopo l’articolo)

In occasione del G7 Umbria è previsto lo stop alla caccia per tre giorni nella zona di Solfagnano (nel territorio comunale di Perugia), e per un giorno ad Assisi, nel Parco del Subasio e nella Zona di ripopolamento e cattura “Valle dei Monasteri” niente attività di controllo degli animali selvatici. Ad approvare la delibera la Giunta regionale dell’Umbria. su proposta dell’assessore Morroni, a seguito dei sistemi di sicurezza predisposti in occasione del G7 “Inclusione e disabilità” che sarà ospitato ad Assisi e Perugia dal 14 al 16 ottobre.

La delibera prevede la sospensione dell’attività venatoria e di tutte le attività di controllo della fauna selvatica dal 13 al 16 ottobre nella zona di Solfagnano e del 14 ottobre ad Assisi, nell’area del Parco del Subasio e nella Zrc “Valle dei Monasteri”. La delibera è stata inviata solo giovedì mattina ai Comuni di Perugia e Assisi, alla Provincia di Perugia e agli Atc 1 e 2.

Intanto domani “Design per inclusione e la disabilità. Scenari e approcci per la sostenibilità sociale” è il tema della Giornata di incontri di domani, venerdì 11 ottobre 2024, a Palazzo Bernabei, sede dei corsi dell’Università degli Studi di Perugia. L’iniziativa è promossa dal Corso di Laurea Magistrale interateneo in Planet Life Design, attivato in sinergia tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’.

Il via alle ore 10.30 dopo i saluti istituzionali e gli interventi introduttivi, in programma le sessioni “Gender equality” e “Design per l’inclusione – le prospettive di ricerca e le esperienze”. L’iniziativa, a cura della professoressa Benedetta Terenzi di UniPg, presidente del corso di Laurea Magistrale in Planet Life Design rientra nelle attività promosse dal Comune di Assisi collaterali del primo G7 Umbria. La cultura del progetto sta rivolgendo una sempre maggiore attenzione alle tematiche dell’inclusione e della disabilità, con approccio transdisciplinare, investendo diversi ambiti applicativi, dal prodotto, agli spazi, ai servizi, dalla moda, agli ambienti di cura. Questi temi rientrano negli obiettivi formativi e culturali del corso di studi in Planet Life Design, che fornisce competenze progettuali specifiche nei processi di interazione persona-ambiente-società nell’ottica di una sostenibilità sociale, oltre che ambientale, volta al benessere e al miglioramento della vita delle persone.

Grazie ad una serie di incontri aperti organizzati a partire dallo scorso luglio, il Comune assisano ha messo a punto un programma di iniziative che vedono il coinvolgimento diretto di enti e istituzioni locali a vario titolo impegnate sul tema della Inclusione e della Disabilità. L’obiettivo è quello di coinvolgere studenti e docenti in un momento di confronto, condivisione e apertura verso le istituzioni e quanti interverranno al G7 per proseguire l’impegno del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale verso i temi dell’inclusione, già affrontati e sostenuti in molte iniziative didattiche e progettuali.

Le foto sono di Andrea Rossi – Sala stampa Sacro Convento

© Riproduzione riservata