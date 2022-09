Giorgia Meloni cita San Francesco d’Assisi nel suo primo discorso post vittoria (video)

C’è anche spazio per una citazione attribuita a San Francesco d’Assisi nel primo discorso di Giorgia Meloni poche ore dopo i risultati delle elezioni politiche 2022 che hanno visto il trionfo di Fratelli d’Italia. (Continua dopo il video)

“In uno dei primi eventi di Fratelli d’Italia citai una frase di San Francesco che diceva ‘tu comincia a fare quello che è necessario, poi quello che è possibile. Alla fine, ti scoprirai a fare l’impossibile’. È quello che abbiamo fatto noi”, ha detto tra l’altro la leader di Fratelli d’Italia. “Gli italiani hanno scelto un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia. Finalmente gli italiani – continua la leader di Fratelli d’Italia – hanno potuto scegliere dopo una campagna elettorale oggettivamente non bella, violenta, aggressiva e noi abbiamo subito. La situazione nella quale l’Italia, l’Europa e il mondo versano non è una situazione facile e per questo richiede il contributo di tutti, un clima sereno e il rispetto di tutti. Resto rammaricata per i dati sull’astensionismo: la grande sfida è tornare ad avvicinare gli italiani alla politica”.

Giorgia Meloni si aggiunge dunque alla lunga lista di ‘fan’ del Poverello di Assisi. Come ricorda infatti il Secolo d’Italia, negli anni sono stati diversi i leader politici che hanno fatto riferimento alla figura del Santo assisano: “Un percorso che lo ha visto tra i beniamini dei pacifisti per poi finire nel pantheon dei grillini che volevano abolire la povertà”, si legge nel quotidiano.

