Elezioni politiche 2022, i dati in Umbria: affluenza, votanti ed eletti in a Camera e Senato

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO) Elezioni politiche 2022, chiuse le urne anche in Umbria: un exit poll di SWG per la 7, Fratelli d’Italia avrebbe preso tra il 23 e il 27%, il Pd tra il 18 e il 22, i 5 stelle tra il 13,5 e il 17,5, la Lega tra il 9,5 e il 13,5, Forza Italia tra il 6 e l’8, tanto quanto la lista di Azione e Italia viva. A livello di coalizione il centrodestra sarebbe dunque tra il 43 e il 47, il centrosinistra tra il 25 e il 29. Per quanto riguarda le altre forze politiche, Noi moderati 1-2%; Verdi-Sinistra 3-4%; +Europa 2-3%; Italexit 2-3%; Unione popolare 0,5-1,5%; Impegno civico 0,5-1,5%. Queste le proiezioni per quanto riguarda Camera e Senato: secondo le proiezioni di SkyTg24 alla Camera il centrodestra avrebbe 228 seggi, il centrosinistra 95, il Movimento 5 Stelle 47, Azione/Iv 19, altri 3, estero 8. Al Senato, invece, il centrodestra è in vantaggio con 115, centrosinistra 44, Movimento 5 Stelle 24, Azione/Iv 10, altri 3, estero 4.

Per quanto riguarda l’affluenza alle elezioni politiche 2022, i dati definitivi pubblicati sul portale Eligendo del ministero dell’Interno, l’affluenza al voto alle ore 12 è del 19,21% e alle ore 19 è del 51,16%. e alle 23 è del 64,59. Per quanto riguarda l’Umbria, l’affluenza alle 12 era del 20,09, 20,07 in provincia di Perugia e 20,14 in provincia di Terni; alle 19 il dato era salito al 56,40, con il 56,45 in provincia di Perugia e il 56,25 in quella di Terni. Infine alle 23, l’affluenza si ferma al 69,16, con Perugia al 69,01 e al 69,58 a Terni.

Per quanto riguarda i comuni del comprensorio, alle 12 l’affluenza era del 20,14 ad Assisi, del 18,09 a Bastia Umbra, a Bettona del 18,59 e a Cannara 18,80. Alle 19 Assisi era al 55,77, a Bastia del 67,80, a Bettona del 51,76 e a Cannara del 54,51. Alle 23, Assisi chiude, Bastia al , Bettona al 69,81 e Cannara al 70,52. (maggiori informazioni nelle prossime ore)

