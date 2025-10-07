Il 12 ottobre torna la Marcia della Pace PerugiAssisi 2025 per “realizzare il sogno di una società fraterna”

Tutto pronto per la Marcia della Pace PerugiAssisi 2025, in programma domenica 12 ottobre: l’appuntamento è all’insegna del motto “Imagine all the people” e lo stesso giorno, di mattina, si svolgerà la prima Marcia delle Bambine e dei Bambini per la Pace che raccoglie una delle ultime grandi proposte di Papa Francesco. Decine di migliaia di cittadini, scuole, associazioni ed Enti Locali di tantissime città italiane si stanno organizzando per partecipare, promuovendo manifestazioni di ogni genere: hanno già aderito 597 realtà tra associazioni, scuole ed enti locali — con 503 organizzazioni nazionali e territoriali, 190 istituti scolastici e 250 amministrazioni pubbliche; come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco, Valter Stoppini, parteciperà anche il sindaco di Betlemme.

“In un tempo buio, che uccide la fiducia e la speranza, noi vogliamo suscitare un sogno, antico e moderno: ‘il sogno di una società fraterna’. In un mondo devastato dall’individualismo, dall’egoismo e dall’indifferenza che uccide e lascia uccidere, mentre lo scontro di interessi alimenta spietate guerre di ogni genere che si accaniscono ferocemente contro bambini, donne, malati e anziani, in un mondo intriso di violenza, pieno di muri e confini, mentre si accelera un’incontrollata corsa al riarmo, di fronte ai segni sempre più marcati della ‘terza guerra mondiale’, noi – dicono gli organizzatori della Marcia della Pace PerugiAssisi 2025 – vogliamo reagire con “un nuovo sogno di fraternità e amicizia sociale”.

Dal 9 al 12 ottobre 2025, alla Sala dei Notari si svolgerà dall’Assemblea dell’Onu dei Popoli. Un originale incontro della società civile internazionale che sta resistendo a tutte le crudeltà del mondo, al genocidio di Gaza, all’escalation in Ucraina, alla carneficina del Sudan e di troppe altre parti del mondo, alla corsa al riarmo, alla crescita delle ingiustizie, delle disuguaglianze, dell’autoritarismo e alla distruzione del diritto internazionale democratico. E che vuole costruire l’alternativa. A partire da giovedì 9 ottobre, Perugia si trasformerà in un grande “Cantiere della pace” con eventi nazionali organizzati da Università, scuole, Enti Locali, giornalisti e associazioni.

La giornata di domenica si aprirà alle 7 con la Messa celebrata nella Basilica di San Pietro a Perugia con Ivan Maffeis (Arcivescovo di Perugia), Giovanni Ricchiuti (Presidente di Pax Christi Italia), padre Alex Zanotelli e don Luigi Ciotti. Lo stesso giorno, nell’ambito della Marcia della Pace PerugiAssisi 2025, si svolgerà la prima Marcia delle Bambine e dei Bambini per la Pace che raccoglie una delle ultime grandi proposte di Papa Francesco. Sarà un contributo alla realizzazione di uno degli ultimi grandi progetti di Papa Francesco che, inaugurando la prima Giornata Mondiale dei Bambini, disse: “Ci siamo radunati qui allo Stadio Olimpico per dare il calcio d’inizio a un movimento di bambine e bambini che vogliono costruire un mondo di pace, dove siamo tutti fratelli”. Si attende la presenza di circa 2 mila bambini per questo evento che partirà da Bastia Umbra alle 10.30 e si concluderà ad Assisi alle 12.30. A conclusione della Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità, nella Rocca Maggiore di Assisi, dalle 13.30 alle 16.30 si svolgerà la manifestazione: “Fermate il Genocidio di Gaza!” – Appello corale contro le complicità, i silenzi e l’ipocrisia.

