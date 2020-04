Immuni, scelta l’app per il tracciamento dei contatti: come funziona

Non sarà obbligatoria ed è anonima: obiettivo, rintracciare le persone venute in contatto con un positivo quando partirà la fase 2

Il Governo ha scelto Immuni di Bending Spoons per rintracciare le persone eventualmente venute in contatto con un positivo quando partirà la fase 2. L’applicazione per il tracciamento dei Contagi sviluppata dalla software house milanese sarà ceduta in forma totalmente gratuita e non onerosa, userà la tecnologia bluetooth e non sarà obbligatoria. È stata infatti firmata dal Commissario Domenico Arcuri l’ordinanza con la quale si dispone di procedere «alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons Spa». Il sistema dovrebbe essere testato prima in alcune regioni pilota per poi estendersi.

La scelta, tra i progetti in gara, è caduta su Immuni perché era quella che più si avvicina alle linee guida PEPP-PT, ovvero il Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing. Bending Spoons si renderà disponibile sia per lo sviluppo e il mantenimento dell’app nei prossimi mesi sia per l’integrazione della parte server all’interno della infrastruttura della Protezione Civile o delle varie Regioni. Immuni sarà su base volontaria, ma dovrà essere scaricata da almeno il 60% delle persone se si vuole la certezza che il sistema funzioni. Sarà composta da due elementi, un primo elemento dedicato al Contact Tracing vero e proprio, ovvero alla gestione di eventuali contatti tra persone positive e non positive, e un secondo elemento con un diario clinico che dovrà essere usato per fornire lo stato di salute e per poter gestire i casi di ricovero domiciliare.

Oltre ai requisiti di volontarietà e interoperabilità tra Stati, l’Ue si sofferma in particolare sulla tecnologia giudicata più idonea per le app di tracciamento, ossia il bluetooth che deve “stimare con sufficiente precisione” (circa 1 metro) “la vicinanza” tra le persone per rendere efficace l’avvertimento se si è venuti in contatto con una persona positiva al Covid-19. Per mantenere l’anonimato, è previsto che le app utilizzino un ID (codice d’identificazione utente, ndr) “anonimo e temporaneo che consenta di stabilire un contatto con gli altri utenti nelle vicinanze”.