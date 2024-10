Censimento della popolazione e delle abitazioni, anche Assisi coinvolta

Dal 1°ottobre al 23 dicembre 2024 il Comune di Assisi sarà interessato al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Il censimento coinvolge un campione rappresentativo di famiglie con 2530 Comuni coinvolti e circa 1 milione di famiglie. I cittadini del comune di Assisi, inclusi nel campione statistico, verranno informati attraverso una lettera nominativa dell’Istat (rilevazione da lista).

COME FUNZIONA LA RILEVAZIONE DA LISTA:

Prevede la compilazione autonoma del questionario online sul sito di Istat: vi partecipano solo le “famiglie campione” che ricevono una lettera nominativa con le informazioni sul Censimento e con le proprie credenziali di accesso.

La rilevazione prevede due fasi:

Fase 1 – compilazione via web: la famiglia riceve una lettera l’informativa con le credenziali di accesso al questionario web e può compilare il questionario in autonomia oppure con il supporto del Comune, se lo richiede;

Fase 2 – recupero delle mancate risposte: a partire da una certa data le famiglie non rispondenti o parzialmente rispondenti saranno contattate dagli operatori comunali per effettuare l’intervista telefonicamente; in alternativa saranno contattati da un rilevatore per l’intervista presso il proprio domicilio. Ai rispondenti più diffidenti, il rilevatore può suggerire di recarsi presso i Centri Comunali di Rilevazione istituiti dal Comune.

Il rilevamento permette di conoscere le principali caratteristiche, strutturali e socioeconomiche, della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione, rispondere al questionario è un obbligo di legge. Le famiglie non rispondenti o parzialmente rispondenti saranno contattate dagli operatori comunali per effettuare l’intervista telefonicamente o presso il proprio domicilio. Per Informazioni e Contatti Istat Numero Verde 800 188 802 attivo fino al 23 dicembre, tutti i giorni, compresi sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 21 – esclusi il 1° novembre e l’8 dicembre 2024.

